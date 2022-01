L’État du Dakota du Nord bat l’État du Montana pour remporter le 9e titre FCS

L’État du Montana n’avait pas de réponse pour le Bison en fuite, alors que l’État du Dakota du Nord, deux têtes de série, a battu 38-10 les Bobcats à huit têtes de série lors du match pour le titre de la division du championnat de football à Frisco, au Texas, samedi. Le NDSU a couru pour un total de 380 verges dans le match, mené par le porteur de ballon Kobe Johnson, qui a réussi quatre courses pour 106 verges et un touché, et l’arrière Hunter Luepke, qui a marqué trois touchés et était absent pour le sang samedi après-midi.

La victoire a poursuivi ce qui a été une course sans précédent dans le football universitaire, car le programme a absolument dominé le niveau FCS au cours de la dernière décennie et a changé.

Alors que les fans se plaignent du manque de parité au plus haut niveau du sport – où l’Alabama a passé les 14 dernières années à récolter les fruits de l’embauche du meilleur entraîneur que le sport ait jamais vu – les Bison ont amassé avec désinvolture du matériel dans la frontière gelée de Fargo.

L’État du Dakota du Nord a remporté neuf des 11 derniers championnats nationaux au niveau FCS, une séquence rendue encore plus impressionnante par le fait qu’il a inclus les mandats de trois entraîneurs-chefs différents.

Craig Bohl, l’architecte du programme moderne, a pris la relève au NDSU en 2003 et a supervisé la transition de l’équipe vers la division I de la division II en 2004. Il n’a pas fallu longtemps à Bohl pour que le programme rivalise avec les meilleurs, et il a remporté son premier titre national en 2011, marquant le coup d’envoi d’une séquence de victoires consécutives qui a vu cinq titres nationaux consécutifs.

Bohl est parti pour le Wyoming après le troisième titre, mais le nouvel entraîneur Chris Klieman a maintenu ce succès.

Sur ses cinq saisons à Fargo, Klieman a remporté le championnat national dans quatre d’entre elles et est toujours allé en demi-finale du FCS la saison où il ne l’a pas fait. Il en a fait un travail à Kansas State en remplacement du légendaire entraîneur Bill Snyder, et le Bison a transformé l’un des programmes les plus mécaniques que nous ayons jamais vus au coordinateur défensif Matt Entz.

Entz a bien commencé, remportant le titre national lors de sa première saison en 2019 avec le futur troisième choix au total du repêchage de la NFL en 2021 avec le quart-arrière Trey Lance. Le Bison a eu des « luttes » inhabituelles au cours de la saison de printemps 2021, terminant 7-3 (leur pire record depuis 2010) et étant éliminé en quart de finale (leur pire résultat en séries éliminatoires depuis 2010).

Mais Entz et l’État du Dakota du Nord sont de retour au sommet du monde FCS alors que le dernier chapitre de la saison 2021 touche à sa fin, et l’un des succès les plus impressionnants de l’histoire du sport universitaire reste bel et bien vivant.