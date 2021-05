L’état du marché: jeux de batteries, craintes d’inflation, actions de médias sociaux et plus

Quels sont les principaux moteurs du marché haussier actuel des actions?

Quels sont les secteurs les plus dangereux à éviter?

Quelle classe d’actifs semble avoir récemment entamé un marché haussier pluriannuel?

Qu’en est-il du commerce de proximité sociale alors que le monde rouvre… et de l’inflation… et de l’impact des médias sociaux sur les marchés?

Aujourd’hui, je vais plonger dans toutes ces questions et plus encore en publiant une transcription partielle d’une conversation récente entre moi et Brian Hunt, PDG d’InvestorPlace.

Il y a quelques semaines, Brian m’a interviewé dans le cadre d’un webinaire spécial réservé aux membres pour mon Rapport d’investissement de Fry les abonnés. J’ai passé un bon moment à le faire – et je crois que Brian et moi avons partagé de bonnes informations – j’ai donc décidé d’en partager une partie avec mon Argent intelligent lectorat (après correction des références à des investissements spécifiques réservés aux abonnés payants).

Il y a beaucoup de contenu utile et exploitable à couvrir, donc suffisamment d’introduction.

Allons-y tout de suite…

L’état du marché boursier

Brian Hunt (BH): Que pensez-vous de ce que sont les grands acteurs du marché en ce moment?

Eric Fry (EF): C’est certainement un marché intéressant. Je pense que c’est unique en ce sens qu’il s’agit principalement d’un marché axé sur la liquidité, plutôt que d’un marché axé sur la valorisation ou sur l’économie.

Il y a beaucoup de gens qui y jettent beaucoup d’argent. Cela a commencé il y a environ un an avec les efforts supplémentaires de relance du gouvernement, et beaucoup de gens sont allés directement sur le marché avec une grande partie de cet argent.

Nous avons vu une petite pause, obtenu la prochaine série de mesures de relance, et voilà, nous avons de nouveaux sommets sur tous les indices.

Sous la surface, certains secteurs sont beaucoup plus forts que d’autres. Il y a certainement des poches de ce que j’appellerais un excès – une activité vraiment extrême et irrationnelle. Et puis il y a les secteurs qui semblent parfaitement calmes et normaux. Peut-être trop calme.

La situation dans son ensemble semble un peu difficile. Les valorisations en général sont assez élevées et cela rend l’exercice de sélection de titres beaucoup plus difficile.

BH: Il est tellement motivé par des quantités record de liquidités que l’on pourrait faire valoir que les évaluations n’ont même plus d’importance. Tout ce qui compte, c’est la force avec laquelle la Réserve fédérale garde la pédale sur le métal.

EF: Il est toujours dangereux de dire: «Cette fois, c’est différent», et je ne pense pas que cette fois soit différente. Je pense que les actions qui atteignent des valorisations excessives rendront une grande partie de ces gains au fil du temps, de sorte que cette partie n’est pas vraiment différente.

Ce qui est maintenant différent, c’est tout l’impact des médias sociaux. J’appelle cela la «gamification» du marché boursier. Donc, cette influence est plus visible dans les poches du marché que dans d’autres. Il est fou qu’une influence des médias sociaux puisse propulser un stock à 100%, 200%, 300% ou même 1000%.

BH: Où pensez-vous qu’il y a beaucoup de mousse, donc un danger potentiel, du moins à court terme?

EF: Le monde des énergies renouvelables / vert / éco-centré. Donc, les véhicules électriques (VE), beaucoup de choses à faire avec les énergies renouvelables et beaucoup de choses associées aux technologies vertes non éprouvées. C’est un monde très «hypey» là-bas.

Un marché haussier à long terme des métaux

À ce stade de l’entrevue, Brian a orienté la conversation vers les différentes sociétés minières fournissant les matériaux pour de nombreuses technologies de pointe d’aujourd’hui. Il note que ces entreprises reçoivent moins de battage médiatique, de sorte que leurs tendances à la hausse des cours des actions sont plus raisonnables, ce qui suggère davantage de gains à venir.

Brian m’a demandé si je me sentais toujours optimiste à propos de cette tendance haussière des métaux.

EF: Oui. De toute évidence, il y a eu une belle progression haussière dans tout le complexe des métaux de base, comme le cuivre, le nickel, le manganèse et le vanadium. Lithium vient de faire un très bon mouvement.

Tout ce groupe a eu un très bon mouvement – les éléments eux-mêmes. Ainsi, les actions connexes ont aggravé ces gains dans les matières premières sous-jacentes et se sont très bien comportées.

Ont-ils intégré trop de gain à ce stade? Peut-être qu’ils sont un peu en avance sur eux-mêmes, mais je crois toujours que c’est la première partie d’un mouvement puissant et à long terme.

Il y a beaucoup d’initiés de l’industrie dans le monde des véhicules électriques, y compris des gars comme Elon Musk, qui comprennent très clairement que la lutte à long terme pour sécuriser les métaux nécessaires à la construction de véhicules électriques, ou des technologies connexes, va en nécessiter des quantités terriblement importantes. métaux. Et ces quantités extrêmement importantes ne sont pas facilement disponibles.

Et donc, je pense toujours que vous allez voir les prix augmenter et les marges augmenter pour les entreprises qui sont bien placées pour leur fournir ces métaux.

BH: Est-ce que vous pensez que ce n’est pas tellement une tendance sur un ou deux ans? Cela ressemble plus à une tendance sur cinq ou dix ans parce que l’approvisionnement massif dont nous avons besoin prend beaucoup de temps pour être mis sur le marché?

EF: Ouais, je pense que c’est exactement ça. Je pense que c’est une tendance à long terme.

C’est toujours un peu effrayant de faire une déclaration comme celle-là à propos de quoi que ce soit sur le marché des matières premières, car le marché des matières premières a tendance à être un marché d’expansion / récession. Il est vraiment très difficile de faire des projections linéaires sur n’importe quel marché des produits de base.

Donc, compte tenu de cette mise en garde massive, je crois que nous allons voir une demande soutenue, croissante et à long terme pour des métaux comme le cuivre et le nickel. Je pense que les prix vont réagir.

Vous ne pouvez pas simplement apporter de nouveaux approvisionnements sur l’un ou l’autre de ces métaux, et il n’y a pas une tonne qui est dans le pipeline en termes de nouvelles mines qui entrent en production.

De plus, il n’y a pas de recyclage économiquement viable des batteries lithium-ion pour le moment, donc plus de 90% de ces batteries se retrouvent dans des décharges, ce qui, au fait, n’est pas très écologique, mais c’est ce qui se passe.

Donc, pendant les quatre ou cinq ans prévisibles, il semble que ces marchés seront assez serrés, et les principales entreprises qui produisent ces métaux essentiels pour batteries devraient gagner beaucoup d’argent et les marges devraient augmenter. J’attends toujours ça.

À ce stade, Brian et moi avons discuté de certaines façons spécifiques de jouer à ce boom métallique de batterie qui font partie de mon Rapport d’investissement portefeuille. Mais il ne fallut pas longtemps avant que nous passions à la conversation sur les métiers de «proximité sociale» alors que l’économie mondiale rouvrait.

Métiers de retour à la normale

Je crois que nous sommes encore au début de ces opportunités, et j’aime particulièrement les stocks de voyages battus. Bien que je ne pense pas qu’il s’agira de transactions 10-bagger, je vois beaucoup de potentiel 2X et 3X.

La première vague d’opportunités d’investissement concerne des choses comme les compagnies aériennes, les hôtels et le commerce de détail. La deuxième vague comprendra des opportunités moins évidentes – des choses comme les parfums, les cosmétiques ou les sociétés de rencontres en ligne.

Ce sont des opportunités qui ne sont pas au premier plan de nos esprits en tant que tendance, mais ce sont néanmoins des tendances très réelles. Considérez ce que le passage du travail virtuel au travail en personne signifiera pour les nouvelles penderies, le style personnel et le toilettage.

Un «must» essentiel en ce qui concerne le commerce de proximité sociale est d’éviter les entreprises qui sont vraiment sur le point de faire faillite à cause des verrouillages. Au-delà de cela, de nombreuses entreprises en difficulté devraient connaître une forte croissance alors que notre économie se rétablit.

Avant de terminer, Brian et moi avons abordé l’inflation.

Pour ce faire, j’ai fait référence à mon mentor, Jim Grant, qui dit souvent qu’il existe différents types d’inflation. Lorsque les prix des choses que nous consommons augmentent, disait Jim, nous appelons cela de l’inflation. Mais lorsque les prix des choses que nous possédons augmentent – comme nos maisons ou nos actions – nous l’appelons génie ou marché haussier.

L’inflation à laquelle nous sommes confrontés aujourd’hui est liée à ce phénomène – beaucoup de liquidités circulant vers un actif qui dépasse l’offre.

Aujourd’hui, il y a de l’inflation dans le monde réel que les gens ressentent, peu importe ce que le gouvernement nous dit. S’il continue d’augmenter, il diminuera probablement la demande d’actions, d’obligations, de prix des logements, etc.

Le gouvernement américain s’est engagé sur une voie qui invite à l’inflation.

Je ne suggère pas de malheur et de tristesse. Mais je crois que l’inflation galopante – si elle se produit – pourrait affecter des parties spécifiques du marché pendant plusieurs années.

En bout de ligne: Les métiers de proximité sociale seront générateurs de revenus au cours des deux prochaines années… les métaux de batterie sont probablement dus à une course haussière de plusieurs années… et gardez un œil sur l’inflation. C’est déjà là, malgré ce qu’on nous dit. Et plus il augmente, plus il aura probablement un impact sur les actions, les obligations et l’immobilier.

Salutations,

Eric Fry

