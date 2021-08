L’État du Michigan accepte les vaccins COVID étrangers mais rejette l’immunité naturelle, un procès allègue .

L’Université d’État du Michigan reconnaît les vaccins COVID-19 non approuvés pour une utilisation aux États-Unis avec une efficacité documentée inférieure à celle de l’immunité naturelle, selon un procès fédéral.

C’est le deuxième déposé par la New Civil Liberties Alliance (NCLA) contre un établissement public d’enseignement supérieur pour avoir refusé d’exempter les personnes récupérées d’un mandat de vaccination.

Contrairement à son procès contre l’Université George Mason de Virginie, que la NCLA a retiré le 20 août après que GMU a accordé à son client une exemption médicale, le groupe des libertés civiles demande le statut de recours collectif pour le procès MSU. La Food and Drug Administration a également depuis approuvé un vaccin COVID-19 sur une base non urgente.

Le vaccin Comirnaty de Pfizer est «légalement distinct» du vaccin BioNTech du fabricant de médicaments, qui reste sous autorisation d’utilisation d’urgence (EUA), a déclaré la NCLA au tribunal.

Le premier “n’est pas largement disponible aux États-Unis”, ce qui signifie que MSU oblige toujours “essentiellement” les employés récupérés, y compris la plaignante principale Jeanna Morris, à prendre des vaccins EUA ou “pire encore” des vaccins non approuvés au niveau national reconnus par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) .

Cela viole explicitement le cadre législatif fédéral pour les vaccins EUA, qui exige le «consentement libre et éclairé des individus» qui les prennent, ainsi que les droits des employés aux neuvième et quatorzième amendements, selon la poursuite.

Alors que MSU offre des exemptions religieuses et médicales, la première nécessite une enquête approfondie sur les croyances et les pratiques d’une personne, et la seconde n’est accordée que pour les contre-indications reconnues par le CDC.

Morris demande une injonction préliminaire contre le mandat du vaccin au motif que MSU a exigé que tous les employés – y compris les travailleurs entièrement distants comme elle – prennent au moins le premier d’un vaccin à deux doses d’ici le 31 août ou s’exposent à des mesures disciplinaires, y compris le licenciement. .

Le dossier montre que l’affaire vient d’être assignée à un juge le 30 août, ce qui soulève des doutes quant à sa capacité à respecter ce délai. Morris reproche à MSU de n’avoir fourni qu’un mois auparavant une « version tronquée et aperçue » du mandat, et affirme que « les versions antérieures contenaient moins d’informations » sur l’étendue de l’exigence.

« Moins sujettes à l’évasion par les variantes »

Les preuves de la robustesse de l’immunité naturelle par rapport à l’immunité induite par le vaccin continuent de croître.

Une grande étude israélienne en attente d’examen par les pairs a conclu que « l’immunité naturelle confère une protection plus durable et plus forte contre les infections, les maladies symptomatiques et l’hospitalisation causées par la variante Delta » du COVID-19, qui est dominant en Israël, par rapport au vaccin BioNTech à deux doses. . (Cependant, les personnes rétablies qui n’ont pris que la première dose ont bénéficié d’une protection améliorée.)

Des chercheurs non impliqués dans l’étude ont averti Science et MedPage Today que les gens ne devraient pas rechercher des infections car COVID-19 est toujours dangereux pour certains groupes.

Un article évalué par des pairs dans la prochaine édition du Journal of Immunology a conclu qu’un « cas typique de COVID-19 léger » entraîne « une mémoire auto-renouvelable de longue durée » des cellules T dites CD8-positives qui combattre le nouveau coronavirus.

Le journal a déclaré que ces cellules T sont « moins sujettes à l’évasion par les variantes préoccupantes émergentes dans le monde » par rapport aux anticorps, selon des extraits publiés par le président de Concerned Ontario Doctors. S’ils présentent la même dynamique que les cellules T du SRAS-CoV-1, le prédécesseur du début des années 2000 à COVID-19, ces cellules T « peuvent persister jusqu’à 17 ans, et peut-être même plus longtemps ».

Le procès MSU cite la nouvelle recherche israélienne ainsi que des données antérieures d’Israël, un pays hautement vacciné, et d’autres recherches sur la longévité des cellules T et B. L’immunité naturelle a également été considérée comme ayant un «effet protecteur» similaire à celui d’un vaccin à deux doses, sur la base d’un examen des recherches présenté lors d’un «appel à un clinicien» en juillet organisé par le CDC et l’Infectious Diseases Society of America. (Le procès indique la mauvaise date pour l’appel.)

Présentation de l’appel des cliniciens CDC-IDSA COVID-19, 17 juillet 2021

“Étant donné qu’il existe actuellement plus de données sur la durabilité de l’immunité acquise naturellement que pour l’immunité vaccinale, les chercheurs s’appuient sur la durabilité attendue de l’immunité acquise naturellement pour prédire celle de l’immunité vaccinale”, indique le procès.

L’avocate de la NCLA, Jenin Younes, a déclaré à Just the News que son groupe avait mis à jour son examen des études sur l’immunité naturelle depuis le procès GMU. L’étude israélienne a été publiée deux jours seulement avant le procès MSU de la NCLA.

Les deux poursuites universitaires ont beaucoup en commun, y compris les déclarations de Martin Kulldorff de la Harvard Medical School et de Jay Bhattacharya de Stanford Med, les coauteurs de la Déclaration de Great Barrington, sur l’efficacité de l’immunité naturelle.

L’immunologue Hooman Noorchashm, ancien professeur de l’Université de Pennsylvanie et de Harvard Med, a également examiné les symptômes auto-déclarés de Morris et confirmé son infection antérieure par le biais d’un “dépistage sérologique COVID-19 complet” le 20 août.

Contrairement à sa critique pour le professeur de GMU Todd Zywicki, Noorchasm ne mentionne pas une condition médicale spécifique pour laquelle la vaccination constituerait une menace pour Morris, une femme de 37 ans. Il déclare simplement que le mandat vaccinal de MSU l’exposerait à «un risque élevé d’effets indésirables, y compris graves», sur la base de la littérature médicale actuelle.

« Notamment, bon nombre de ces études se sont concentrées sur les effets indésirables de la réception de la première dose d’un vaccin », a déclaré Noorchasm. « Ils n’examinent pas la fréquence ou la gravité de la réception d’une deuxième dose d’un vaccin », comme l’exige le mandat de MSU dans le cas des vaccins à ARNm.

Les médecins soulignent qu’aucun des vaccins approuvés pour une utilisation américaine n’a été testé sur des patients COVID récupérés lors d’essais cliniques.

Ils ont également répondu à une étude du CDC qui prétendait trouver une plus grande protection contre l’immunité induite par le vaccin que contre l’immunité naturelle. Les médecins ont déclaré que l’augmentation des niveaux d’anticorps chez les patients vaccinés n’équivalait pas à une plus grande protection “contre les maladies symptomatiques, les hospitalisations ou les décès”, et l’étude n’a pas inclus de patients vaccinés jamais infectés.

Mais le cœur du procès est l’acceptation par l’université de vaccins non autorisés sous aucune base aux États-Unis.

L’OMS a approuvé le Sinovac chinois malgré la découverte qu’il “a empêché la maladie symptomatique chez seulement 51% de ceux qui l’ont reçu”, et le vaccin a sous-performé contre la variante Delta. Plusieurs pays ont cessé d’utiliser le Sinopharm approuvé par l’OMS après que « l’expérience du monde réel » ait mis en doute son prétendu taux d’efficacité de 78 %.

Même le vaccin à injection unique de Johnson & Johnson, approuvé dans le cadre d’un EUA, n’a qu’un taux d’efficacité de 66,3 % tel que mesuré dans les essais cliniques, « bien en deçà » de celui mesuré pour l’immunité naturelle.

Morris est «beaucoup moins susceptible de contracter ou de propager le virus que ceux de la communauté MSU qui ont été immunisés avec ces vaccins inférieurs … et constituent donc un plus grand danger» pour la communauté, mais seuls les employés MSU récupérés risquent de perdre leur emploi , dit la requête en injonction.

MSU n’a pas répondu à une question demandant son explication de la distinction scientifique entre l’immunité naturelle et induite par le vaccin, et pourquoi elle accepte les vaccins avec des taux d’efficacité documentés inférieurs à ceux fournis par l’immunité naturelle.