L’État du Michigan, première victime de l’incohérence du comité

Il y a une semaine, les résultats en face à face étaient le fil conducteur du premier classement des éliminatoires du football universitaire. Ce fut encore le cas dans certaines parties du Top 25 de cette semaine, y compris près du sommet: le n ° 3 de l’Oregon a progressé et est resté devant le n ° 4 de l’Ohio State grâce entièrement à la victoire hors conférence des Ducks à Columbus.

Juste derrière cette paire, cependant, le comité de sélection des séries éliminatoires a inversé cette logique. Bien qu’il ait battu le Michigan à la fin du mois dernier et que les deux équipes aient subi une défaite, le n°7 du Michigan State est arrivé derrière le n°6 des Wolverines.

Ce choix est de loin le plus controversé du débat sur les jeunes éliminatoires, éclipsant toute indignation face au traitement de Cincinnati comme la meilleure équipe du Groupe des Cinq. Mais le comité a en fait donné un coup de pouce à Cincinnati malgré la vilaine victoire du week-end dernier contre Tulsa, faisant grimper les Bearcats d’une place au n ° 5.

Devenir leurs rivaux acharnés place les Spartiates au sommet des gagnants et des perdants du deuxième classement de 2021 :

GAGNANTS

État de l’Oklahoma

Les Cowboys ont gagné une place au n ° 10 et sont restés devant Texas A&M à deux défaites. Le comité de sélection a toujours privilégié les équipes qui font bien une chose tout en ignorant les défauts environnants, et dans ce cas valorise une défense d’élite de l’État de l’Oklahoma – ce groupe n’a accordé qu’une paire de paniers lors de ses deux derniers matchs – malgré l’incohérence et l’inefficacité générale de l’équipe en attaque. Les Cowboys seront favorisés lors des matchs contre TCU et Texas Tech avant d’affronter l’Oklahoma le 27 novembre, avec la possibilité que les deux matchs revanche une semaine plus tard lors du match de championnat Big 12.

Texas-San Antonio

Une semaine plus tard, le comité a reconnu l’une des quatre équipes invaincues du FBS. L’UTSA, favori de la Conférence des États-Unis, qui vient de remporter une victoire 44-23 à l’UTEP, a fait ses débuts à la 23e place alors que plusieurs équipes Power Five ont été retirées du classement. Obtenir un peu d’amour du comité est la première étape dans la poussée pour représenter le Groupe des Cinq dans un bol du Nouvel An, même si les Roadrunners n’ont aucune chance de devancer Cincinnati et seraient très probablement sautés par Houston ou SMU, si une de ces équipes remporte l’Américain avec deux défaites ou moins. Pourtant, atterrir dans le classement de cette semaine représente une étape importante pour le programme et l’entraîneur de deuxième année Jeff Traylor, qui a été nommé dans le cadre d’ouvertures chez Texas Tech et TCU mais a signé une prolongation de contrat pour le garder à San Antonio dans un avenir prévisible.

PERDANTS

L’entraîneur de l’État du Michigan, Mel Tucker

État du Michigan

Le président du comité, Gary Barta, directeur des sports de l’Iowa, a déclaré mardi que « le Michigan, statistiquement, est probablement une équipe plus complète » que Michigan State, même si les événements récents nous disent que Michigan State est une équipe plus complète d’exactement quatre points.

Alors que le comité des séries éliminatoires s’assure de nous dire que le classement des équipes « est un art, pas une science », le résultat face à face entre des équipes comparables est l’un des principaux protocoles utilisés par le comité, rejoindre les championnats de conférence remportés, force de calendrier et résultats contre des adversaires communs.

De toute évidence, les championnats de conférence ne peuvent pas être utilisés comme point de données avant décembre. Les résultats contre des adversaires communs pourraient légèrement favoriser le Michigan, qui a battu l’Indiana de 22 points samedi, à titre d’exemple, après que les Spartans se soient battus contre les Hoosiers lors d’une victoire 20-15. La force de la métrique du calendrier peut à nouveau favoriser le Michigan, ne serait-ce qu’un peu, puisque les Spartans ont quatre victoires sur la route Power Five contre deux des Wolverines.

Le problème réside dans le manque de cohérence du comité dans la pondération des départages en tête-à-tête et la volonté de négliger l’avantage des Spartiates dans cette mesure clé. Peu importe: le chemin de Michigan State vers les quatre premiers nécessite de gagner, et cela laisserait les Spartans devant les Wolverines rivaux avec de la place à revendre.

Cincinnati

Cincinnati a grimpé dans le classement, ce qui rend difficile de se plaindre. Comme ce fut le cas la semaine dernière, la plus grande préoccupation est le manque d’affection du comité pour les autres meilleures équipes américaines. Alors que SMU n’avait aucune chance de figurer dans le Top 25 après sa deuxième défaite consécutive, Houston a été exclu du classement malgré sa première place au classement de la conférence. Les matchs contre Temple, Memphis et Connecticut feront-ils bouger l’aiguille ? Si la quatrième place revient à l’Oregon à une défaite, à l’Oklahoma à une défaite et à Cincinnati invaincu, faire entrer les Cougars dans le classement à temps pour le match pour le titre de la conférence début décembre serait extrêmement bénéfique pour les chances des Bearcats.

