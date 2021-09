L’État du Mississippi a été trompé lors de la victoire sur Memphis (vidéo)

Memphis a battu l’État du Mississippi 31-29 samedi après-midi. La victoire n’est pas venue sans controverse.

Avec un peu moins de six minutes à jouer au quatrième quart et les Tigers avec une avance de 21-17, Mississippi State a botté les quatrième et 6e de sa propre ligne de 47 verges. Le ballon est tombé autour de la ligne des deux mètres de Memphis et a rebondi sur environ sept mètres.

Alors que tout le monde supposait que le jeu était mort, Calvin Austin III a couru, a récupéré le ballon et l’a fait reculer de 94 mètres pour un touché. Cela a donné aux Tigers une avance de 28-17.

La vidéo de la pièce parle d’elle-même :

QUE NE PEUT PAS FAIRE @CalvinAustinIII ?!?

(c’est rhétorique parce qu’il n’y a rien qu’il ne puisse pas faire »#AmericanPow6r pic.twitter.com/NNstgGaKWK – Football américain (@American_FB) 18 septembre 2021

Les commentateurs d’ESPN déchirent les arbitres dans le match Memphis-Miss St sur un retour de football bizarre TD pic.twitter.com/omphpkJtSK – gifdsports (@gifdsports) 18 septembre 2021

Un arbitre à proximité peut très clairement être vu en train d’essayer de faire exploser le jeu avant le touché d’Austin, mais en vain.

Si cela ne suffisait pas, Memphis avait également deux joueurs sur le terrain portant le maillot n ° 4 – qui aurait dû être retiré.

Juste une catastrophe sur tous les fronts.

De toute évidence, l’Oregon a également été accusé d’avoir triché contre l’État de l’Ohio la semaine dernière, mais leurs péchés étaient loin d’être aussi flagrants.

Malheureusement, les arbitres affreux deviennent de plus en plus courants dans le monde du football, quel que soit leur niveau. La semaine dernière, un arbitre qui ne s’est pas rendu compte qu’il était au micro a apparemment fait un appel lors de la victoire de la semaine 1 des Buccaneers de Tampa Bay contre les Cowboys de Dallas.

N’oubliez jamais la plus grande contribution de Dan Mullen au football de Floride. https://t.co/SXMqNYTf0o – Jeu 7 (@game7__) 19 septembre 2021

Juste des trucs gênants tout autour.

L’État du Mississippi a des problèmes très réels qui doivent être résolus, mais cela ne change rien au fait qu’ils se sont définitivement fait avoir dans ce cas particulier.

