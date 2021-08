L’État du Wyoming, aux États-Unis, approuve une autre banque crypto : Commercium Financial

in

Pour Hannah Perez

L’État du Wyoming rouvre les portes aux entreprises intéressées à offrir des services financiers avec des crypto-monnaies. Commercium est désormais la quatrième banque crypto approuvée par les régulateurs des États.

***

L’État du Wyoming, dans l’ouest des États-Unis, vient d’accueillir une autre banque de crypto-monnaie, réitérant ses efforts pour devenir la ville la plus crypto-friendly du pays.

La division bancaire du Wyoming a accordé à Commercium Financial Special Purpose Depository Institution (SPDI) le statut bancaire. A ce titre, cette autorisation permettra à la société basée à Cheyenne de proposer des services associés aux monnaies numériques.

Bienvenue Commercium Financière

La société a annoncé l’approbation des régulateurs du Wyoming dans un communiqué de presse mardi cette semaine. Selon Commercium Financial, la nouvelle charte de la crypto-banque sera Il permettra de combler le fossé entre le monde financier numérique et les systèmes bancaires traditionnels.

« Cette charte nous permet de mettre en œuvre un ensemble unique de solutions technologiques qui relient les systèmes bancaires traditionnels aux actifs et titres tokenisés », a déclaré le PDG Jonathan Dever, ajoutant :

La mission de Commercium est de créer une institution financière entièrement numérique et automatisée qui offre une combinaison de services bancaires traditionnels et de nouveaux produits sur le marché de la numérisation et de la tokenisation des actifs. La conformité réglementaire est au cœur de nos activités.

Il convient de noter que Commercium Financial n’est pas lié à la crypto-monnaie du même nom basée sur un mécanisme de preuve de travail (PoW), Commercium (CMM). La division bancaire du Wyoming a clarifié cette information à CoinDesk dans un e-mail.

Une autre banque crypto arrive dans le Wyoming

L’approbation réglementaire place Commercium Financial sur la liste des entités autorisées en tant que banques de crypto-monnaie dans l’État du Wyoming. Jusqu’à maintenant, Il y a quatre sociétés de crypto qui ont reçu le statut bancaire dans cette ville.

En septembre de l’année dernière, la bourse Kraken est devenue la première société de cryptographie aux États-Unis à recevoir l’approbation. Peu de temps après, les régulateurs du Wyoming ont accordé le statut bancaire à Avanti Financial, dirigé par l’amateur de crypto Caitlin Long. Plus récemment, l’institution de dépôt et de transfert du Wyoming a rejoint cette liste.

Cependant, il est à noter qu’à ce jour, aucun des requérants n’a reçu de certificat d’autorisation d’exploiter, ce qui signifie qu’ils ne sont pas encore ouverts au public.

Lorsque les banques de cryptographie sous licence du Wyoming ouvriront, elles seront en mesure d’offrir une variété de services d’actifs numériques qui sont d’abord destinés aux institutions du secteur bancaire. Cependant, les SPDI ne peuvent pas accorder de prêts et chaque banque doit garder 100% des dépôts de ses clients en réserve.

Le Wyoming est resté à la pointe de la réglementation des crypto-monnaies aux États-Unis, établissant un cadre juridique favorable pour les entreprises du secteur. En plus d’autoriser les premières banques cryptographiques du pays, l’État a également marqué une étape importante cette année en devenant le premier État du pays à adopter une législation reconnaissant les DAO.

Avant cela, en 2019, le Wyoming a également été le premier État américain à accorder des droits de propriété aux détenteurs de Bitcoin, et la même année, il a adopté un projet de loi reconnaissant les crypto-monnaies comme monnaie fiduciaire.

Lecture recommandée

Sources : Communiqué de presse, Coindesk, archives

Version d’Hannah Estefanía Pérez / QuotidienBitcoin

Image de Unsplash