L’état d’urgence COVID déclaré dans la ville de l’Alabama devrait accueillir le rassemblement Trump ⋆ 10z viral

En l’absence de lits de soins intensifs disponibles dans l’État, la ville de Cullman, en Alabama, a déclaré l’état d’urgence COVID-19 alors qu’elle se prépare à accueillir le rassemblement MAGA de Donald Trump samedi.

Le conseil municipal a adopté la résolution déclarant l’état d’urgence jeudi après avoir été demandé par un hôpital régional de Cullman débordé. Cela a permis à la ville de fournir le personnel et l’équipement supplémentaires pour le rassemblement politique de ce week-end à la demande de Cullman Regional. La dernière mise à jour COVID-19 de l’hôpital mercredi après-midi a montré que l’hôpital traitait 56 patients COVID-19, dont 12 sous ventilateurs. L’Alabama Hospital Association a également annoncé mercredi qu’il n’y avait pas de lits de soins intensifs disponibles en Alabama sur les 1 562 unités de l’État.

Un avocat de la ville a déclaré que Cullman fournirait du personnel d’incendie / EMT et de police pour gérer certains des problèmes de santé liés au rallye, tels que la déshydratation, qui pourraient survenir samedi. La ville fournira également une tente de 20 pieds sur 40 pieds, un générateur et une unité de climatisation pour le rassemblement dans l’espoir d’éviter toute visite à l’hôpital non liée au COVID. Aucun test COVID ne sera fourni, et aucune preuve de vaccination ne sera nécessaire pour assister au rallye.

Cullman, Alabama déclare l'état d'urgence COVID seulement un jour avant le rassemblement prévu de Trump demain. L'Alabama est officiellement à court de lits de soins intensifs et fait face à une épidémie massive de la variante mortelle Delta.

Les responsables locaux de la santé ont précédemment déclaré qu’ils “frissonnaient dans leurs bottes” sur la possibilité que le rassemblement Trump se transforme en un événement de super-spreader COVID-19 après qu’un grand concert dans la ville le week-end dernier ait pu alimenter une épidémie. Le rassemblement de Trump aura lieu au même endroit que le concert Rock the South, York Family Farms.

Cullman, en Alabama, a déclaré l'état d'urgence lié au COVID avant un rassemblement du GOP en Alabama mettant en vedette Trump samedi alors que l'Alabama est aux prises avec une augmentation du nombre de nouvelles infections et une pénurie de lits d'hôpitaux.

Trump a longtemps été critiqué pour avoir organisé de grands rassemblements sans masque sans distanciation sociale pendant la pandémie. L’année dernière, les chercheurs ont conclu que 18 de ses rassemblements avaient entraîné plus de 30 000 cas de COVID et 700 décès.