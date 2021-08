L’Etat islamique complote pour s’emparer de l’Afghanistan alors qu’une alliance informelle talibans-américains s’installe à Kaboul | Monde | Nouvelles

in

Un ancien responsable du Pentagone a averti que ISIS-K complotait pour renverser les talibans et prendre le contrôle de l’Afghanistan. S’adressant à RT, Michael Maloof a déclaré que ISIS-K envoyait un message aux talibans après avoir revendiqué la responsabilité d’un attentat à la bombe à l’aéroport international Hamid Karzai. Le nombre de morts de l’attaque de l’aéroport de Kaboul hier est passé à 170 – avec des marines américains parmi les victimes.

L’attaque de l’aéroport de Kaboul a suscité une alliance étrange et informelle entre les talibans et les États-Unis en Afghanistan.

On pense que les ennemis de longue date coopèrent les uns avec les autres alors que le président Joe Biden a demandé à l’armée américaine d’explorer les options de frappe contre ISIS-K.

M. Maloof a déclaré à propos de l’attaque: “C’est quelque chose vers quoi l’Etat islamique travaille.

“Ils veulent dire aux talibans, écoutez, vous pourriez penser que vous dirigez le gouvernement, mais nous sommes en fait responsables.”

L’ancien responsable du Pentagone a poursuivi : « Il y a un énorme décalage entre les talibans et l’Etat islamique. Ils ne s’aiment pas.

“ISIS dit aux talibans ‘Vous ne dirigez pas ce pays, nous le faisons. Nous dirigeons ce pays, ou le ferons bientôt’.”

“Les talibans seront incapables de contrôler les attaques de l’Etat islamique contre les intérêts américains.

« Les talibans sont plus modérés que l’Etat islamique. Les talibans ont besoin de reconnaissance.

ISIS-K est le plus extrême et le plus violent de tous les groupes militants djihadistes en Afghanistan.

Le K signifie « Khorasan », qui fait référence à une région historique couvrant certaines parties de l’Afghanistan et du Pakistan d’aujourd’hui.

Ils ont précédemment accusé les talibans d’abandonner le Jihad en faveur d’un accord de paix négocié avec les États-Unis.

Les militants de l’Etat islamique représentent désormais un défi de sécurité majeur pour le nouveau gouvernement taliban.

La semaine dernière, le porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, a déclaré : “Aucun décès ne sera causé à qui que ce soit en dehors de l’Afghanistan.

“Nous ne permettrons à personne d’utiliser l’Afghanistan contre eux.”