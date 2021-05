L’Etat islamique revient: les djihadistes britanniques pourraient rejoindre un futur groupe terroriste comme l’État islamique met en garde l’expe | UK | Nouvelles

Officier de la RAF: l’État islamique constitue toujours une menace pour le Royaume-Uni

Environ 900 citoyens britanniques ont rejoint l’Etat islamique avant que le soi-disant «califat» du groupe en Syrie et en Irak ne soit écrasé. Cependant, selon Liam Duffy, conseiller stratégique du Counter Extremism Project (CEP), il serait «insensé» de prétendre que cela ne se reproduira plus.

Il a également soutenu que la société doit arrêter la «célébrité» des volontaires occidentaux de l’Etat islamique qui a «inversé la relation victime / agresseur».

M. Duffy est l’auteur de «Western Foreign Fighters and the Yazidi Genocide», un rapport du CEP publié plus tôt cette année.

À partir de 2014, des milliers de Yézidis, une petite communauté religieuse concentrée dans la région irakienne de Sinjar, ont été massacrés par les extrémistes de l’Etat islamique.

De nombreuses femmes yézidies ont été forcées de devenir des esclaves sexuelles pour les combattants de l’Etat islamique tandis que leurs enfants étaient endoctrinés pour devenir des «petits du califat», ou futurs fantassins.

S’adressant à Express.co.uk, M. Duffy a averti que les ressortissants britanniques pourraient rejoindre les extrémistes djihadistes dans les futures zones de conflit.

Il a déclaré: «Je ne vois aucune raison pour laquelle nous ne verrons plus de combattants étrangers partir de Grande-Bretagne, d’Europe occidentale et d’Amérique du Nord.

«Je ne vais pas dire que cela arrivera définitivement – nous n’en avons aucune idée.

«Chaque conflit où des musulmans sunnites ont été engagés, ce qui donne à Al-Qaïda ou à Daech et aux groupes djihadistes le récit dont ils ont besoin pour dire que les musulmans sunnites sont attaqués et opprimés.

«Chaque fois que cela s’est produit, des gens sont partis de ce pays pour se battre dans ces guerres.

«Je pense qu’il serait vraiment stupide ou insensé de dire que cela ne peut plus se reproduire et que le phénomène ISIS n’était qu’un éclair dans la casserole.»

Selon Lord David Pannick QC, sur les 900 volontaires britanniques de l’Etat islamique, environ 40% sont retournés au Royaume-Uni depuis.

Un autre 20 pour cent ont été tués pendant les combats en Irak et en Syrie tandis que le reste reste dans la région.

M. Duffy a souligné que les extrémistes britanniques voyagent pour rejoindre des groupes fondamentalistes dans les zones de guerre depuis des décennies.

Il a déclaré: «Depuis environ 30 ans, nous avons des combattants étrangers, ce qui pourrait être largement conçu comme des combattants étrangers islamistes ou djihadistes, se rendant dans des zones de conflit à l’étranger.

«Donc, la Bosnie, la Tchétchénie, la Somalie. Au cours des premières années de la guerre en Irak, de nombreux Européens y sont allés et y ont combattu.

«Les nombres impliqués étaient plus importants que ce que nous avons vu auparavant, mais le phénomène lui-même n’était pas nouveau.»

Certains des Occidentaux qui ont rejoint l’Etat islamique ont depuis établi des profils publics et médiatiques importants.

Il s’agit notamment de Shamima Begum, qui est partie rejoindre le groupe à seulement 15 ans et qui a depuis été déchue de sa citoyenneté britannique.

M. Duffy a noté le «contraste entre le sort des Yézidis, qui est à peine couvert dans le monde extérieur maintenant» et «certains des Occidentaux qui ont rejoint Daech, qui, à mon avis, sont célébrés».

Il a poursuivi: «Je souhaite juste que l’on accorde autant d’attention aux gens qu’ils tourmentent qu’aux bourreaux.

«Il y a aussi un problème plus large concernant la façon dont les gens ont rejoint Daech où nous avons inversé un peu la relation victime / agresseur pour que ces personnes [western ISIS fighters] ressemblent plus aux victimes.

«Ils ont été recrutés donc ils ont une victime qui n’est vraiment pas sérieuse sur le plan moral.

«Ce qui est arrivé aux Yézidis ne rentre pas parfaitement dans un récit qui peut être politisé ou militarisé. D’une certaine manière, c’est le mauvais type de victime, le mauvais type d’agresseur. »