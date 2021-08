L’Etat islamique veut être vu “chasser” l’Occident hors d’Afghanistan en avertissant que “le risque pour la sécurité augmente !” | Politique | Nouvelles

in

Le secrétaire à la Défense Ben Wallace est apparu sur Sky News et a lancé le terrible avertissement que des groupes terroristes comme ISIS ou Al-Qaïda réfléchiront probablement à des moyens de tirer parti du chaos à l’aéroport de Kaboul par le biais d’attaques. Il a expliqué qu’au fil du temps, les forces occidentales verraient leur nombre diminuer, ce qui signifie que l’Afghanistan deviendra moins sûr pour les civils à mesure que des groupes extrémistes commenceront à s’installer. M. Wallace a ajouté que les groupes terroristes veulent également être considérés comme un vainqueur et voudront le faire. semblent “chasser” l’Occident hors d’Afghanistan dans un avertissement à peine voilé pour l’avenir alors qu’il explique que les troupes sont “très vulnérables” malgré le mouvement de contrôle des talibans à Kaboul.

S’exprimant sur Sky News, l’animateur Niall Paterson s’est entretenu avec M. Wallace de la situation en Afghanistan et de la question de savoir si les choses se déroulaient comme prévu.

M. Wallace a révélé que 2 000 personnes avaient été évacuées au cours des dernières 24 heures, ce qui porte le nombre total à plus de 10 000.

M. Paterson voulait savoir quelle serait la probabilité d’une attaque terroriste près de l’aéroport de Kaboul, qui pourrait tirer parti du chaos et de la diminution des forces occidentales dans la région.

M. Wallace a expliqué: “Certainement, à mesure que nous nous rapprochons de la date limite du 31 août, au G7, ils auront cette discussion pour savoir s’il est possible de bouger.

“Mais les talibans ont été assez clairs hier sur le fait qu’à mesure que nous nous rapprochons de l’échéance, je pense qu’il est correct de dire que le risque pour la sécurité augmente et qu’il devient de plus en plus dangereux.

“Ajoutez également des groupes et d’autres groupes terroristes tels que l’Etat islamique qui voudraient s’en attribuer davantage le mérite ou aimeraient être vus pourchasser l’Occident à l’aéroport qui va inévitablement nourrir leur récit et leurs ambitions.

“Les talibans contrôlent en fait l’anneau extérieur de l’aéroport et en effet les points de contrôle où tout cela rend plus difficile le terrorisme de l’Etat islamique, les talibans et l’Etat islamique n’ont aucune relation amicale.

“Mais oui, nous sommes très conscients du fait que nous sommes très vulnérables si ces terroristes choisissent de faire quelque chose et c’est pourquoi la bravoure de nos soldats de beaucoup de ces personnes d’autres pays qui font ce travail est incroyable.

“Ils sont littéralement là-bas parmi des gens très désespérés, et la situation pourrait devenir plus précaire, c’est pourquoi nous essayons tout ce que nous pouvons pour prioriser les gens et les faire passer.”

PLUS À VENIR…