L’État le plus peuplé d’Australie signale le premier décès d’un omicron

L’État australien de la Nouvelle-Galles du Sud a signalé lundi plus de 6 000 nouveaux cas de COVID-19 et confirmé son premier décès dû à la variante omicron. Le cas mortel a été identifié comme un homme dans la soixantaine qui a été infecté dans un établissement de soins pour personnes âgées de l’ouest de Sydney. Il était complètement vacciné mais avait des problèmes de santé sous-jacents.

La Nouvelle-Galles du Sud, l’État le plus peuplé du pays, a signalé 6 324 nouvelles infections lundi, une baisse de 70 par rapport au nombre record de la veille. Il y avait 524 personnes hospitalisées, dont 55 en réanimation.

De nouvelles mesures sont entrées en vigueur lundi en Nouvelle-Galles du Sud, notamment des limites d’une personne pour 2 mètres carrés (22 pieds carrés) dans les bars et restaurants et des « enregistrements » obligatoires avec des codes QR dans les lieux d’accueil.

Le ministre de la Santé, Brad Hazzard, a déclaré que le gouvernement de l’État envisageait de lever l’obligation pour les agents de santé de s’isoler après avoir été exposés au COVID-19 en raison d’une pénurie de personnel.

L’État de Victoria a signalé lundi 1 999 nouveaux cas avec trois décès. Le commandant de la réponse de l’État au COVID-19, Jeroen Weimar, a déclaré que Victoria était passée à des tests génomiques aléatoires pour la variante omicron afin de mieux comprendre sa propagation.

