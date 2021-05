L’État multiculturel américain s’effondre ⋆ .

par Paul Craig Roberts, Paul Craig Roberts:

La leçon du procès-spectacle de l’officier Derek Chauvin, un procès aussi tordu que n’importe quel autre vécu par les Noirs américains dans le Sud diabolisé, est que la formation de la police doit être modifiée. Chauvin est victime de nombreuses années d’insistance médiatique sur la brutalité policière contre les Noirs américains.

Selon les rapports, la police américaine, ou beaucoup d’entre eux, y compris ceux du Minnesota, ont été formés par des entreprises israéliennes. C’est le pire choix possible. En Israël, la police est utilisée pour brutaliser et assassiner les Palestiniens. L’accent est mis sur la valeur et l’importance de la vie du policier, pas sur celle des Palestiniens. C’est la formation qui garantit une force policière excessive.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

L’officier Chauvin a été condamné en grande partie en raison de l’influence au fil des ans des reportages des médias nationaux sur les fusillades de la police contre des Noirs américains. Comme le plus grand nombre de tirs par la police contre des Américains blancs a été ignoré, les informations ont donné à la police une teinte raciste. En d’autres termes, les presstituts, avec leurs reportages unilatéraux, ont transformé un problème de formation en un problème raciste. Cela a permis aux presstituts d’utiliser facilement une vidéo trompeuse souffrant d’un biais de perspective de la caméra pour transformer Chauvin en un raciste blanc qui a assassiné le noir Floyd en le privant d’oxygène.

En effet, le jury était si pré-convaincu du racisme de Chauvin que la preuve présentée au tribunal de son innocence n’a eu aucun effet.

L’incapacité des administrations municipales démocrates à comprendre la situation a entraîné l’incendie et le pillage de leurs quartiers d’affaires et la conviction parmi les «manifestants pacifiques» qu’ils ne sont pas tenus de rendre des comptes à la loi. Revenir d’ici ne sera pas facile. De nombreux habitants des villes démocrates l’ont compris et fuient les villes. Malheureusement pour ceux d’entre nous qui sont mieux situés, ils apporteront leurs croyances libérales destructrices dans nos communautés et nous détruiront également. Je souhaite que le gouverneur de Floride interdise aux Américains libéraux blancs de déménager en Floride. Peut-être pourrions-nous publier l’histoire selon laquelle la peste noire fait rage et que cela les maintiendrait.

Je doute que la formation des policiers – la solution au problème – changera. Les démocrates profitent trop de l’angle du racisme, et les États rouges ont vu ce qui se passe lorsque la police n’est pas soutenue. Les États rouges ne sont pas d’humeur pour une police gentille et douce.

Lorsque les mensonges l’emportent sur la vérité, comme ils le font tous les jours en Amérique, les énigmes s’accumulent à mesure que l’énergie et le courage de s’y attaquer s’estompent. Le maire démocrate libéral blanc idiot de Portland qui a qualifié les émeutiers et les pillards de Portland de «manifestants pacifiques» fait maintenant appel aux habitants pour qu’ils l’aident à «reprendre la ville» de l’anarchie.

Seule la violence peut faire cela, et les démocrates n’utilisent la violence que contre les «partisans suprémacistes blancs de Trump».

La violence se propage. Les Asiatiques de New York sont maintenant régulièrement attaqués brutalement par des Noirs dans les métros et dans les rues. Dans le récit au pouvoir, comment peut-on arrêter cela sans «violence raciale» contre les Noirs?

Comme je l’ai expliqué pendant des décennies, une tour de Babel n’a pas de terrain d’entente. Il n’y a pas de valeurs partagées, pas de culture partagée, pas de vacances partagées, pas d’histoire partagée. À leur place se trouve la haine cultivée enseignée dans les écoles publiques avec la théorie critique de la race, le projet NY Times 1619, et renforcée par une formation à la sensibilité dans les entreprises, les universités et l’armée américaine. Cela signifie qu’il n’y a aucune base légale. Quelle que soit la loi qui existe, elle est considérée comme un outil de la race dirigeante et non comme quelque chose à respecter.

En savoir plus @ PaulCraigRoberts.org