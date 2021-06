L’État pivot | Critique de livre — L’Inde et la géopolitique asiatique : le passé, le présent par Shivshankar Menon

Une photo d’archive du Premier ministre Narendra Modi avec le président chinois Xi Jinping à Ahmedabad (Photo express)

Ce n’est pas souvent que les livres sont à la hauteur de leurs textes de présentation effusifs, mais le volume en cours d’examen est une exception à cette règle générale. Présenté au lecteur comme « une merveille d’érudition historique » et « un magistral tour d’horizon » ainsi qu’une « analyse géopolitique lucide » par trois des voix les plus crédibles de l’Inde (Pratap Bhanu Mehta, Shyam Saran et Srinath Raghavan) les plus de 370 pages sont plus que gratifiantes.

L’auteur Shivshankar Menon compte parmi les diplomates indiens les plus accomplis et a la particularité d’avoir été à la fois ministre des Affaires étrangères et conseiller à la sécurité nationale. Après sa retraite de la fonction publique, Menon a enfilé la casquette d’enseignant à l’Université d’Ashoka où il a présenté à ses étudiants la politique étrangère indienne et, comme il le note dans son introduction, leur enthousiasme et leur intérêt à en savoir plus sur les événements d’un siècle précédent lorsque les étrangers indiens politique était en train d’être façonnée « m’a encouragé à essayer ce livre ».

L’auteur conseille au lecteur que ce livre « ne doit pas être considéré comme un ouvrage d’érudition », mais plutôt comme un ouvrage qui tente « d’examiner la politique étrangère de l’Inde avec un objectif grand angle ». Cette lentille est géopolitique. Dans les chapitres qui suivent, Menon explore la politique étrangère indienne à travers une perspective géopolitique informée et empathique « pour ce qu’elle révèle sur le comportement passé, présent et, peut-être, futur de l’Inde » dans le contexte de la géopolitique asiatique et, par extension, mondiale.

Le livre de 13 chapitres est divisé en deux parties : le passé et le présent. Alors que davantage de pages sont consacrées au passé – huit chapitres de près de 230 pages – c’est le présent qui offre beaucoup d’eau au moulin. Le dernier chapitre intitulé Les tâches de l’Inde et la très brève postface sur le destin de l’Inde font lever tous les fils précédents d’une manière convaincante mais beaucoup trop comprimée. Menon situe l’Inde comme « l’État pivot ultime » dans la littérature géopolitique classique et estime que, dans la période contemporaine, « l’Inde doit faire face à un monde et une Asie dans lesquels son défi géopolitique majeur est la montée de la Chine » et l’impact de cette exigence « sur les rapports de force dans la région et dans le voisinage immédiat ».

Cette animation dans la géopolitique régionale et mondiale liée à la montée en puissance de la Chine est palpable et à la fois l’incident de Galwan de juin 2020, qui a marqué un net tassement des relations indo-chinoises et la tension actuelle américano-chinoise qui devient le leitmotiv de la troisième décennie. de ce siècle, en sont un exemple.

Était-il inévitable que la discorde et la méfiance soient les caractéristiques dominantes de la relation bilatérale entre les deux géants asiatiques qui avaient rompu le joug colonial et étaient devenus des nations indépendantes à la même époque : l’Inde en 1947 et la Chine en 1949 ? Menon rappelle les grandes ponctuations de la phase initiale de la relation sino-indienne et affirme que « De 1959 jusqu’à la guerre d’octobre 1962, la Chine et l’Inde ont tenté de trouver une issue à la question des frontières, sans toutefois comprendre les contraintes . Les deux ont fonctionné sur de fausses hypothèses.

Cette section contient de nombreuses observations stimulantes dans lesquelles Menon se souvient du meurtre de cinq policiers indiens à l’automne 1959 au col de Kongka dans le secteur ouest par les Chinois et la décision de Pékin de restituer les corps le 14 novembre – l’anniversaire de Nehru. Suggérant qu’un leadership divisé en Chine et une APL fidèle à Mao avaient conduit au durcissement constant de la position chinoise sur le différend territorial, Menon conclut : « Le véritable moteur et décideur de la route de la Chine vers la guerre avec l’Inde, selon les récits chinois ultérieurs, semble avoir été Mao Zedong lui-même.

Mais il y avait aussi des faux pas et des hésitations du côté indien, en ce qui concerne l’évaluation des intentions chinoises, qui ont contribué à la détérioration de la relation bilatérale complexe et troublée. La visite de Zhou Enlai à Delhi en avril 1960 et les signaux politiques et diplomatiques maladroits de Nehru sont évoqués et l’ambiguïté quant à savoir si un « package deal » a été proposé par Zhou est brièvement détaillée. Était-ce une occasion manquée ou Nehru a-t-il délibérément rejeté ce qui était considéré par Delhi comme une agression cartographique de la Chine ?

Une décennie plus tard, en mai 1970, Mao a signalé sa volonté d’améliorer les relations avec l’Inde et l’a transmis au chargé d’affaires indien Brajesh Mishra à travers ce que l’on appelle maintenant le « sourire de Mao » et son message d’amitié au Premier ministre de l’époque, Indira. Gandhi. Cependant, l’Inde hésitait à cette ouverture et Menon rumine d’une manière lapidaire mais chargée d’importations : « Quels que soient les motifs chinois, cet épisode du sourire de Mao, lorsque l’Inde n’a pas répondu de manière significative à la Chine en 1970, doit rester dans les livres comme un opportunité inexplorée, peut-être manquée. Si seulement Menon n’avait pas été aussi mesuré et retenu !

Une ride éditoriale ici – les pages 111 et 147 font référence à la même conversation Mao-Mishra et la nécessité d’assurer la continuité du contenu et l’édition de copie sans erreur par l’éditeur mérite d’être notifiée.

Concluant que « nous vivons dans un monde de défis et de contradictions », Menon met la tête sur le bloc géopolitique lorsqu’il affirme que « ni la Chine ni l’Asie ne sont encore prêtes pour un ordre centré sur la Chine » et met en garde l’Inde comme bien. « L’Inde est réduite à un petit acteur sur la scène internationale. Nous avons perdu cinq ans. Notre confiance nationale a été remplacée par de la bravade et des déclarations extravagantes. »

Exhorter l’Inde à mettre de côté « la terreur et la haine » et à aspirer à être une nation qui a un attrait universel est un sage conseil à la fois pour les pouvoirs en place et pour GenNext. Le destin de l’Inde sera façonné par les choix de sa jeune démographie, symbolisés par les étudiants qui ont donné à Menon l’impulsion de déclenchement de cette exploration enrichissante et judicieuse du sous-continent indien et de sa géopolitique complexe.

C Uday Bhaskar est directeur, Society for Policy Studies, New Delhi

