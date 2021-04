L’été 2021 commence à s’installer: pourquoi nous envisageons la possibilité d’une augmentation des cas d’incendies

Une incidence élevée d’incendies de forêt est possible dans 2,4% de la superficie forestière du pays.

Incendies d’été: Avec l’arrivée de l’été, la possibilité d’incendies dus à la chaleur commence à augmenter. Les rapports d’incendies augmentent considérablement pendant les mois d’été. En raison du plus grand nombre de ventilateurs et de climatiseurs utilisés par les gens, la surcharge d’électricité dans les circuits peut provoquer des courts-circuits, ce qui peut entraîner des incendies. C’est une cause majeure d’incendies dans les zones urbaines, et le problème ne se limite pas à l’Inde. Les incendies de véhicules sont également courants, ainsi que les incendies dans les décharges. Cependant, un autre problème qui sévit en ce qui concerne les incendies en été est celui des incendies de forêt. Selon les données de la Forest Survey of India, 54,4% de la superficie forestière de l’Inde est sujette à des incendies occasionnels dans le pays, tandis que près de 7,5% sont sujets à des incendies modérément fréquents. Une incidence élevée d’incendies de forêt est possible dans 2,4% de la superficie forestière du pays.

Causes des incendies domestiques

Alors que les gens utilisent souvent plus d’appareils électroniques pour combattre la chaleur pendant les mois d’été, ce qui alourdit les circuits électriques, le problème est aggravé par le fait que dans les petites maisons, les objets de nature inflammable sont souvent entassés, prennent facilement feu et contribuent à le propager rapidement. Un autre problème est les maisons qui ont des toits et des murs en tôle – la température à l’intérieur de ces structures atteint des niveaux très élevés, ce qui rend les articles comme le papier ou les produits chimiques sujets au feu.

Les véhicules sont également susceptibles de prendre des incendies lors d’une chaleur intense en raison des vapeurs de carburant, qui sont inflammables. En dehors de cela, les courts-circuits sont également une cause fréquente d’incendie dans les véhicules.

Les décharges et les incendies d’ordures peuvent également survenir en raison du méthane produit par les ordures ou si les ordures sont sèches. Les incendies d’ordures sont un problème car ils peuvent se propager aux ménages ou aux véhicules. Ces dernières années, la décharge de Ghazipur à Delhi a pris feu à plusieurs reprises en raison de l’augmentation de la chaleur dans la montagne d’ordures, qui réagit avec le méthane produit et entraîne des conséquences désastreuses. La décharge reste déjà chauffée de l’intérieur pendant les mois froids, mais la hausse de la chaleur la rend plus vulnérable, comme on l’a vu à la fin du mois dernier, lorsque le site a de nouveau vu un incendie se déclarer.

Incendies de forêt pendant les étés

Les étés voient également une augmentation des incendies de forêt partout dans le monde, en particulier si la saison hivernale qui l’a précédé était sèche. En effet, le point de fumée ou le point de combustion des feuilles sèches peut être facilement égalé si la température est suffisamment élevée. Ce qui rend les incendies de forêt si difficiles, c’est le fait que le contrôle des incendies de forêt est extrêmement difficile en raison de la disponibilité immédiate de matériaux inflammables sous forme d’arbres.

Les feux de brousse australiens, qui ont eu lieu en juin 2019 et mai 2020, qui consistent en grande partie en saison estivale en Australie, se sont intensifiés et ont causé une destruction massive des forêts et des espèces qui y habitaient, y compris les koalas et les kangourous. Outre l’Australie, la forêt amazonienne, appelée poumon de la Terre en raison de sa taille massive, a également été témoin de nombreux incendies de forêt pendant des mois à la fois, au cours des deux dernières années.

Si le changement climatique et l’augmentation des températures en été n’étaient pas les seules raisons de ces deux incendies, ils ont en partie contribué à propager le feu et à le rendre incontrôlable.

Les incendies de forêt sont également très courants en Inde, 2021 ayant déjà été témoin de trois incendies de forêt, dont un dans le parc national de Simlipal dans le district de Mayurbhanj à Odisha et un autre dans la réserve de tigres de Bandhavgarh dans le Madhya Pradesh. Bien que ces incendies provoquent une fumée excessive et une pollution de l’air et entraînent une réduction du couvert forestier, ils causent également des dommages massifs à la faune qui habite ces forêts.

La seule solution visible à l’heure actuelle à ce problème est de prendre des mesures qui empêcheraient de nouveaux changements climatiques et inverseraient peut-être les problèmes qui ont été causés à l’échelle mondiale par les activités humaines.

