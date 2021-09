L’été 2021, le plus chaud des 30 dernières années en Europe

08/09/2021 à 12:03 CEST

La température moyenne des mois de juin, juillet et août 2021 était la plus élevée d’Europe, au moins au cours des 30 dernières années, selon les données de Copernicus, le programme d’observation de la Terre, auquel participe l’Agence spatiale européenne (ESA).

“C’était l’été le plus chaud des archives du service climatique Copernicus, 1 degré Celsius de plus que la moyenne entre 1991 et 2020. Cependant, cette température était proche de celle des étés 2010 et 2018, seulement 0,1 Cº de moins & rdquor;, indique un communiqué du programme Copernicus.

Le mois de Août 2021 était proche des moyennes des autres années, bien qu’il y ait eu les pics de température les plus élevés de l’histoire dans les pays méditerranéens, une moyenne plus élevée dans l’est du continent et plus faible dans les pays du nord de l’Europe.

La déclaration précise que les données collectées proviennent d’une analyse informatique utilisant des milliards de mesures provenant de satellites, de navires, d’avions et de stations météorologiques du monde entier.

Ces données sont connues peu de temps après qu’il a été signalé que juillet 2021 était le plus chaud de tous les mois de juillet enregistrés dans le monde, comme l’a confirmé la NOAA (National Oceanographic and Atmospheric Administration).

Les données publiées par l’agence des États-Unis, place Juillet 2021 comme le mois de juillet le plus chaud sur Terre depuis qu’il y a des records. Les données publiées par le NCEI (Centre national d’information sur l’environnement) en font le mois de juillet le plus chaud des 142 dernières années. C’est une valeur légèrement supérieure à celles de 2016, 2019 et 2020, les autres joules plus chaudes.

En 2021, la température de juillet était de 0,93oC au-dessus de la température mondiale moyenne du 20e siècle, qui est de 15,8oC

Seulement dans l’hémisphère nord, la température moyenne était de loin la plus élevée du record, dépassant la moyenne du siècle dernier de 1,54 °C et le précédent record établi en 2012. Par continent, l’Asie se démarque, qui a connu son mois de juillet le plus chaud en 2021. et L’Europe connaît son deuxième mois de juillet le plus chaud jamais enregistré.

Les données récentes du mois de juillet le plus chaud jamais enregistré coïncident avec la dernière publication du groupe d’experts du GIEC. Dans ce document, l’influence que les humains ont sur le climat de la Terre et comment le le changement climatique s’accélère au fil des années, également dans tout l’espace méditerranéen proche de l’Espagne.

En ce qui concerne l’étendue des glaces dans l’Arctique, juillet 2021 n’a pas été un mois record. Parmi les 43 années du record, en juillet dernier, il se classait au quatrième rang avec le moins de glace selon les données du NSDC (National Snow and Ice Data Center).

En Antarctique, les données sont plus positives, puisqu’en juillet l’étendue des glaces était supérieure à la moyenne, la valeur la plus élevée depuis 2015.

