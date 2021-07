L’été arrive à Renfe avec des remises exceptionnelles et la réouverture que tout le monde attendait | Industrie

À partir d’aujourd’hui, il y a des changements à Renfe qui encourageront sûrement plus de voyages en train cet été.

Le 1er juillet ne commence pas seulement les vacances pour beaucoup, c’est aussi une date importante pour Renfe car il semble que d’une certaine manière le pire de la pandémie est laissé pour compte et un certain retour à la normalité peut être trouvé. A partir d’aujourd’hui, vous verrez des nouvelles et le retour de certains services tant attendus.

Ce qui intéressera le plus de nombreux voyageurs cet été, c’est ce qui concerne les prix, mais avant de commenter les changements, il convient de noter que vous pouvez voir sur le site Renfe comment les fréquences se sont multipliées qui jusqu’à présent avait été réduite dans certaines lignes à un seul train par jour.

Avec l’intention de revenir à ce moyen de transport, non seulement les options se sont multipliées, elles ont aussi des prix réduits sur certaines des routes les plus importantes, bien que cela affecte surtout la grande vitesse et la longue distance, selon ce qu’ils signalent à Las Provincias.

Acheter un PC portable pas cher n’est pas une tâche facile : vous ne voulez pas dépenser beaucoup d’argent, mais vous n’êtes pas disposé à renoncer aux caractéristiques techniques de base pour l’usage que vous allez lui en donner. Dans ce guide, nous vous montrons comment réussir votre achat.

En tournée entre Madrid et Barcelone en AVE Le prix minimum a été réduit et il y aura désormais des billets à partir de 27,25 euros. Quant à la liaison entre Madrid et Valence, les prix sont abaissés à 18,5 euros, et la liaison avec Séville à 19,25 euros.

Ces modifications expirent lorsque les tarifs ont été modifiés et Au lieu de Tourist ou Preferred, vous pouvez choisir Basic, Choose et Premium. Mais il vaut la peine de se demander dans quelle mesure Renfe a été contraint d’apporter ces modifications.

La arrivée de la concurrence dans notre pays avec de belles offres Il favorise le changement de Renfe après trop d’années avec presque aucune nouvelle et des prix qui ont aliéné beaucoup d’autres options de transport.

Mais toutes les nouvelles ne se réfèrent pas aux fréquences et aux prix, il est également annoncé que le service cafétéria et bar mobile est enfin réouvert après la fermeture en mars de l’année dernière, bien que toujours avec des mesures de sécurité strictes.

En résumé, avec le mois de juillet, des nouvelles arrivent également à Renfe et tous seront accueillis par les habitués de ce moyen de transport qui peut toujours se vanter d’être durable.