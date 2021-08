L’été du punk et les retombées de « SummerSlam »

Photo de John Wolfsohn/.

David et Kaz donnent également leurs dernières réflexions sur la réservation de Becky Lynch contre Bianca Belair à ‘SummerSlam’ et prévisualisent les possibilités qui viennent avec le retour de Brock Lesnar

David et Kaz ouvrent le spectacle avec une discussion sur la promo de CM Punk sur Dynamite (02:00). Ensuite, ils jettent un œil au paysage de la WWE après SummerSlam, y compris l’importance des anciennes superstars de la NXT comme Damien Priest et Riddle (10h00). Plus tard, ils donnent leurs dernières réflexions sur la réservation de Becky Lynch contre Bianca Belair à ‘SummerSlam’, et prévisualisent les possibilités qui viennent avec le retour de Brock Lesnar (41h00).

Hôtes : David Shoemaker et Kazeem Famuyide

Assistant de production : Jonathan Kermah

