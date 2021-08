L’été légendaire de l’Italie : “Nous sommes le pouvoir”

Il y a presque quatre ans, L’Italie vivait son plus grand cauchemar sportif en ne se qualifiant pas pour une Coupe du monde pour la première fois en 60 ans. C’était une humiliation pour le pays. En 2021, les athlètes ont réussi à l’inverser d’une manière inimaginable. C’est tout simplement le meilleur été sportif de l’histoire des Azzurri. Dans 50 ans, les Italiens nous demanderont : « Vous vous souvenez de l’été 2021 ? Matteo Berrettini en finale de Wimbledon (jamais disputée par un Italien) a été le début de semaines incroyables. Ce même jour, l’équipe de football a rendu fou le pays en triomphant en Eurocup et c’est alors que la légendaire aventure tokyoïte a commencé.

L’Italie a dit au revoir à ses meilleurs Jeux : jamais eu autant de médailles. Dix d’or, dix d’argent et vingt de bronze : 40 métaux, quatre de plus que les records de Los Angeles 1932 et Rome 1960. Et ils sont montés sur le podium dans 19 sports différents. “Nous sommes déjà une puissance mondiale”, a écrit “La Gazzetta”Et le paradoxe est que ces jalons sont arrivés juste l’année où l’une de leurs excellences habituelles a échoué. L’escrime n’a pas remporté l’or pour la première fois depuis 1980, ce qui a suscité controverse et accusations. Les plus grandes joies sont arrivées là où personne ne s’y attendait : l’athlétisme et ses cinq médailles d’or appartiennent à l’histoire.

Le 1er août, le triomphe quasi simultané de Tamberi (saut en hauteur) et Marcell Jacobs (100 mètres) Ce fut l’une des journées les plus belles et les plus excitantes du sport italien. La victoire dans le 4×100 messieurs a été la cerise sur un gâteau que même les accusations de dopage de l’étranger ne peuvent ruiner. “Quelqu’un ne sait pas accepter la défaite”, a déclaré le président du Comité olympique, Giovanni Malagó.. La natation, avec six métaux, était également la clé. Il y a plusieurs raisons à l’exploit. Cela a certainement aidé à classer 385 athlètes, un nombre élevé. Le travail de Malagó était méritoire, car depuis qu’il a pris les rênes du CONI en 2013, il a demandé de l’aide et un intérêt constant pour les sports « mineurs ». Il n’a pas réussi à amener les Jeux de 2024 à Rome, mais il a créé la meilleure « équipe d’Italie » de tous les temps.

Comme toujours, la contribution des Forces armées a été décisive. Sur les 384 athlètes de Tokyo, 270 appartenaient aux divisions sportives de l’Armée, Carabinieri, Aeronautica, Navy, Polizia, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria et Vigili del Fuoco. Les groupes sportifs militaires sont une vieille tradition, une aide de l’État pour des sports moins connus. Et ils fonctionnent : Tamberi, Jacobs et Paltrinieri, par exemple, appartiennent à la « Fiamme Oro » de la police.

La question, maintenant, est de savoir ce que ces triomphes laisseront derrière eux. La première, sans doute, est l’illusion de se répéter à Paris 2024. À seulement trois ans de la fin, rêver d’une autre expédition miraculeuse est inévitable. Cependant, il y a ceux qui vont au-delà. Rome 1960, c’était les jeux de la “renaissance” de l’Italie, 16 ans après la libération de l’occupation nazie-fasciste. Le grand espoir est que Tokyo représente la poussée définitive pour que le pays se soulève après les horreurs de la pandémie. Parfois, le sport peut tout faire.