21 sept. 2021 à 15:15 UTC

La panacée informatique classique consistant à « l’éteindre et le rallumer », popularisée par l’émission The IT Crowd en 2006, a récemment été essayée sur Solana, une plate-forme de contrat intelligent prétendument décentralisée.

Pour être juste, les validateurs de Solana n’ont pas éteint le réseau en soi, il s’est arrêté tout seul. L’arrêt s’est produit en raison d’un flot de transactions, rendu possible par le fait que Solana n’avait aucune limite pratique de taille de bloc et aucun marché de frais réels en conséquence. Le 14 septembre, Solana a été touchée par des centaines de milliers de transactions par seconde, provoquant une épuisement de la mémoire de ses nœuds et une fermeture pendant 20 heures. Les validateurs ont ensuite redémarré le réseau dans un effort coordonné, avec peu d’impact sur le prix du jeton de réseau ou sa fonction continue.

Le cas Solana est un excellent exemple des dangers de donner la priorité au débit de la couche de base plutôt qu’à la décentralisation. Ce qui rend cet événement particulièrement frustrant, c’est le fait que la solution pour les attaques de spam de ce type est appliquée dans Bitcoin depuis 2010, lorsque Satoshi a mis en place une limite de taille de bloc de 1 Mo. De plus, les arguments en faveur d’un débit de couche de base limité avec une deuxième couche évolutive au-dessus sont largement connus depuis au moins la guerre des blocs de 2017. Le problème trivial a une solution triviale, mais la mise en œuvre de cette solution détruirait la proposition de valeur du réseau.

Le réseau est jeune et des choses similaires se sont produites dans Bitcoin !

La défense habituelle donnée à la défense des plates-formes blockchain parvenues est de souligner que certains obstacles sont à prévoir au début, et cela s’accompagne souvent de raconter le fait que Bitcoin a également eu une bonne part de ses propres problèmes au début. Et en effet, c’est vrai pour Bitcoin. En août 2010, un bug de débordement a permis la création de 184 milliards de bitcoins, suivi du patch de Satoshi qui a été rapidement adopté par le réseau. Plus tard en 2013, une incompatibilité entre une version plus récente et une version plus ancienne du client principal Bitcoin a provoqué la scission du réseau – un problème grave qui a été résolu par les pools de minage qui ont rapidement rétrogradé leur logiciel. Les deux problèmes pourraient être rapidement résolus grâce au fait que Bitcoin avait un petit nombre de parties prenantes à l’époque – causé par l’obscurité relative de Bitcoin, et non par sa conception centralisatrice.

Le problème avec Solana, c’est qu’ils visent la complexité et un débit élevé sur sa couche de base, ouvrant une boîte de Pandore aux problèmes futurs. Celles-ci nécessitent à leur tour des solutions rapides qui doivent être coordonnées au niveau central. Complexité et centralisation vont de pair.

Bitcoin a eu sa juste part de problèmes même s’il était assez simple à sa couche de base. Elle disposait d’un délai de grâce de plusieurs années d’obscurité relative pendant laquelle elle pouvait résoudre ces problèmes. Solana, d’autre part, est un projet de plusieurs milliards de dollars soutenu par VC et d’une complexité qui dépasse largement le protocole de Bitcoin. Croire qu’un tel projet peut devenir décentralisé après avoir surmonté ses difficultés de croissance est naïf. Il n’y a pas de période de grâce et les problèmes imprévus ne diminueront pas à mesure que la plate-forme gagnera en popularité. La seule façon pour de tels projets de survivre est de devenir plus centralisés avec le temps.

Et alors? Ce n’est pas de l’argent, après tout

Les partisans des contrats intelligents peuvent faire valoir que la décentralisation n’est pas aussi cruciale pour les projets qui ne rivalisent pas avec la proposition de valeur de Bitcoin de devenir une monnaie non étatique. Mais alors la question à se poser est pourquoi même s’embêter avec une architecture de grand livre distribué ? La véritable innovation de Bitcoin est de supprimer les points d’échec centraux, en s’inspirant des tentatives précédentes telles que Liberty dollar ou e-gold, qui ont toutes deux été fermées par le gouvernement.

Si un réseau n’a pas besoin de résistance à la censure, il pourrait être exécuté en tant que service basé sur le cloud. Mais une telle solution n’attirerait pas le même intérêt pour le capital-risque et le commerce de détail que le surnom de la blockchain leurre – la véritable motivation derrière les plates-formes de contrats intelligents qui choisissent l’innovation rapide plutôt que la décentralisation.

