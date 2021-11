Comme l’a confirmé West Ham United, Angelo Ogbonna a subi une blessure au ligament croisé antérieur lors de la victoire 3-2 sur Liverpool dimanche. Avec la blessure, le défenseur central manquera probablement le reste de la saison, et peut-être même une partie de la suivante.

Si l’étendue de la blessure exclut l’Italien pour la saison – ce qui est probable – West Ham prolongera le contrat du défenseur pour une autre année, selon Roshane Thomas de ..

La nouvelle des blessures arrive au pire moment possible pour Ogbonna. Il était dans la forme de sa vie dans ce qui est probablement l’une des équipes les plus formidables de West Ham que la Premier League ait vu.

L’étendue de la blessure d’Angelo Ogbonna révélée par West Ham United

Touche de classe par West Ham

Plus les mois passent, plus West Ham devient sympathique sous David Moyes, des joueurs au manager lui-même. Et cette nature sympathique semble avoir étendu sa portée aux décideurs après la blessure d’Ogbonna, avec une prolongation de contrat signalée malgré la blessure du défenseur, une touche claire de classe.

Telle est la position clé d’Ogbonna dans les rangs de West Ham, un nouveau contrat aurait pu être en attente avant la blessure de toute façon. Mais, à 33 – 34 au moment de son retour – les Hammers auraient facilement pu laisser l’Italien mettre fin à son contrat actuel. C’est un vrai signe d’appréciation, cependant, que, même après la blessure, un nouvel accord semble être en route.

Au fur et à mesure que la saison avance, Moyes manquera l’influence d’Ogbonna, mais sera bien conscient des joueurs disponibles prêts à s’intensifier. Craig Dawson est entré en jeu contre Liverpool et n’avait pas l’air du tout déplacé. L’Anglais semble être l’option évidente pour remplacer Ogbonna pour le reste de la saison pendant que l’Italien récupère.

