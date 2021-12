L’étendue saison 6, et plus encore !

Ce week-end, les nouveaux films et émissions en streaming ne manquent pas à regarder sur votre téléviseur, votre téléphone, votre tablette ou tout autre appareil ou plate-forme que vous utilisez. Voici un aperçu de nos six meilleurs choix, y compris And Just Like That, une reprise de la sitcom classique HBO Sex in the City, une nouvelle série National Geographic mettant en vedette l’une des plus grandes stars de cinéma au monde, la dernière saison tant attendue de The Expanse , et quelques films qui pourraient faire le buzz en fin d’année.

Et juste comme ça saison 1 (HBO Max)

Cela fait 11 ans depuis le dernier film Sex and the City, mais maintenant trois des quatre principaux acteurs de cette franchise HBO reviennent pour cette série exclusive HBO Max. Sarah Jessica Parker, Kristin Davis et Cynthia Nixon reprennent leurs rôles de meilleures amies Carrie, Charlotte et Miranda alors qu’elles naviguent à nouveau dans les tendances romantiques et sociales de New York. D’autres acteurs originaux comme Chris Noth, Evan Handler, David Eigenberg et feu Willie Garson (dans ses dernières performances) seront également de retour. Une grande question : comment la série expliquera-t-elle l’absence de l’autre personnage principal de Sex and the City, Samantha (Kim Cattrall) ?

Bienvenue sur Terre Saison 1 (Disney Plus)

Will Smith a prononcé la phrase « Bienvenue sur Terre ! » quand son personnage a frappé un extraterrestre envahisseur dans le film qui a fait de lui une star de cinéma, Independence Day. Maintenant, Smith utilise la même ligne que le titre de cette série de six épisodes produite par National Geographic et exclusive à Disney Plus. Smith, avec d’autres aventuriers, explore certaines des zones les plus difficiles d’accès de la planète, de l’intérieur d’un volcan en éruption au fond de l’océan.

L’impardonnable (Netflix)

Sandra Bullock revient sur Netflix, trois ans après son film d’horreur à succès Bird Box, pour ce drame beaucoup plus sérieux. Elle incarne Ruth Slater, une femme qui sort enfin de prison après 20 ans pour avoir tiré sur un policier. Boudé par la plupart des résidents locaux, elle doit maintenant refaire sa vie. Pour elle, cela signifie aussi essayer de reprendre contact avec sa jeune sœur.

Rencontre (vidéo Amazon Prime)

Riz Ahmed joue dans ce thriller, sur un homme qui emmène ses deux jeunes fils dans un «voyage», qui est en fait un moyen de les empêcher d’être tués par ce qu’il pense être une invasion extraterrestre. Mais y a-t-il plus de choses ici qu’il n’y paraît? Octavia Spencer joue également dans ce film qui vous laissera deviner.

The Expanse Saison 6 (Amazon Prime Video)

La série de science-fiction, basée sur les romans acclamés de « James SA Corey », se termine sur Amazon Prime Video avec cette dernière saison raccourcie de six épisodes. L’Étendue s’est centrée sur le conflit entre les gouvernements du système solaire interne de la Terre et les « Belters » qui vivent dans le système solaire externe. Il va de soi que cette dernière saison mettra fin à ce conflit, mais comment tout cela se passera-t-il?

Les femmes au foyer du pôle Nord (Paon)

L’inondation de films de vacances de Noël se poursuit, et notre choix parmi les nombreux nouveaux films de cette semaine est celui-ci sur Peacock. Deux femmes au foyer amies pour la vie dans une petite ville appelée North Pole, dans le Vermont, commencent soudainement à se quereller, car chacune veut gagner à tout prix le très convoité concours de décoration de la meilleure maison de vacances. Des hijinks vont probablement s’ensuivre.

Ce sont nos six choix pour les meilleurs nouveaux films et émissions en streaming à regarder ce week-end. Qu’est-ce que vous regardez?

