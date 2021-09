L’ETF à terme basé sur Bitcoin frappe des vents contraires à la SEC

Certaines personnes ont estimé que la Securities and Exchange Commission retarde l’approbation des fonds négociés en bourse (FNB) liés à Bitcoin (CCC :BTC-USD) et d’autres crypto-monnaies.

Un rapport indique qu’il existe désormais 18 applications pour Bitcoin et les ETF connexes dans les dossiers de la SEC.

Certaines entreprises essaient maintenant de postuler spécifiquement pour un fonds à terme qui aura une exposition au BTC. Bitwise, un fonds crypto, a récemment demandé un fonds à terme auprès de la SEC, selon le magazine en ligne Decrypt.

L’appel d’un contrat à terme se rapporte à l’opinion apparente de la SEC selon laquelle «le bitcoin est une marchandise et les transactions à terme sur marchandises doivent avoir lieu sur une bourse à terme réglementée et supervisée par la CFTC». La CFTC est la Commodity Futures Trading Commission.

Bitcoin et contrats à terme

Pendant ce temps, le Canada est l’un des pays où les investisseurs peuvent acheter de la crypto-monnaie via des ETF liés au Bitcoin physique. Certaines des demandes auprès de la SEC indiquent qu’ils achèteront des fonds canadiens.

Ainsi, en effet, les ETF à terme n’achèteront pas spécifiquement une « marchandise » comme le BTC sur une bourse non réglementée et n’auront pas physiquement la garde d’une marchandise. Ils investiront dans un contrat, pas dans une marchandise.

De nombreuses demandes de FNB à terme sont intervenues après que le président de la SEC, Gary Gensler, a prononcé un discours devant la conférence sur la sécurité d’Aspen le 3 août. Au milieu de son discours, il a déclaré ceci :

“J’attends avec impatience l’examen par le personnel de ces dépôts, en particulier si ceux-ci se limitent à ces contrats à terme Bitcoin négociés par CME.”

Pratiquement tous ceux qui ont entendu ou lu cette pensée, oh, la SEC est ouverte à l’examen des ETF à terme. Mais pas si vite. Depuis lors, il semble que la SEC ait examiné les ETF sur contrats à terme avec le même manque d’empressement qu’elle l’avait fait avec les demandes de dépôt régulières d’ETF.

Apparemment, la SEC craint toujours que Bitcoin et d’autres cryptos soient sujets à la fraude et à la volatilité, selon CNBC. Ils chercheront peut-être à publier bientôt des réglementations couvrant le trading de Bitcoin et les échanges cryptographiques. C’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles ils retardent les candidatures à l’ETF. Ils savent qu’une fois ces règlements publiés et finalisés, les demandes d’ETF devront peut-être être modifiées.

Que doivent faire les investisseurs ?

Il n’y a absolument rien qui empêche les investisseurs réguliers d’acheter des crypto-monnaies bien connues comme Bitcoin et Ethereum (CCC :ETH-USD) dans la plupart des comptes de courtage réguliers. De plus, Bitcoin et Ethereum, ainsi qu’un bon nombre d’autres cryptos, peuvent être achetés en ligne avec Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE), qui est le plus important de plusieurs autres échanges cryptographiques.

Alors pourquoi quelqu’un voudrait-il acheter du Bitcoin dans un ETF ? Vous ne devriez acheter un ETF que pour obtenir un petit nombre, un groupe diversifié d’éléments similaires regroupés par un seul thème.

Il n’y a probablement que très peu de cryptos que la SEC envisagerait même d’autoriser à être achetés dans un ETF de crypto-monnaie. Et un centré uniquement sur Bitcoin soulève en quelque sorte la question – pourquoi s’embêter ? Investir dans Bitcoin est très facile pour les investisseurs réguliers de faire autrement.

Mon point de vue sur les ETF

Bien sûr, ne m’écoutez pas, car j’ai toujours été très négatif sur l’ensemble de l’industrie des ETF en premier lieu. C’est simplement un autre outil pour Wall Street pour facturer des frais récurrents aux investisseurs réguliers. De nombreux ETF sont plus facilement dupliqués dans le portefeuille d’un investisseur à un prix beaucoup plus bas.

Par conséquent, ne tenez pas compte de l’approbation par la SEC d’un ETF à terme de si tôt. Même si c’est le cas, la plupart sont mieux lotis avec une position longue sur Bitcoin lui-même. C’est mieux que de prendre une participation dans un véhicule de contrat à terme BTC à fort effet de levier.

