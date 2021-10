L’ETF à terme Valkyrie Bitcoin fera ses débuts vendredi sous le symbole $ BTF

La Securities and Exchange Commission (SEC) a fait allusion à l’approbation des fonds négociés en bourse Bitcoin à terme la semaine dernière. ProShares Strategy Bitcoin ETF ($ BITO) a été le premier à obtenir cette approbation et a fait ses débuts sur le marché cette semaine.

Le prochain ETF à terme Bitcoin qui devrait être approuvé bientôt est l’ETF Valkyrie. Selon l’analyste de Bloomberg ETF Eric Balchunas, l’ETF Valkyrie débutera ses négociations le 22 octobre.

Approbation de l’ETF Valkyrie

Dans un tweet, Balchunas a déclaré : « J’ai dit que ce serait lancé demain, en fait ce sera vendredi. Je suis désolé à ce sujet. »

J’avais dit que c’était le lancement tmrw ça va être vendredi. Désolé pour ça. https://t.co/fqaGwjgscO – Eric Balchunas (@EricBalchunas) 20 octobre 2021

Balchunas a fait référence à un tweet précédent dans lequel il avait prédit que l’ETF ferait ses débuts jeudi. L’analyste a également noté que la SEC avait demandé à Valkyrie de changer le nom commercial du fonds de $ BTFD à $ BTF.

L’approbation de l’ETF Valkyrie était un développement attendu depuis que l’ETF ProShares Strategy Bitcoin a fait ses débuts sur une bourse américaine en plus de Valkyrie, la date limite d’approbation de l’ETF d’Invesco était également proche et devrait être parmi les premiers fonds à être négociés aux États-Unis.

Cependant, peu de temps avant que l’ETF ProShares ne commence à être négocié, Invesco a publié une déclaration indiquant qu’elle ne recherchait plus un ETF à terme Bitcoin. Cependant, la société a déclaré qu’un ETF faisait toujours partie de ses plans futurs.

L’ETF $ BITO atteint 1 milliard de dollars de volumes de transactions pour ses débuts

L’ETF ProShares a été un grand succès et est devenu le deuxième ETF le plus négocié en une seule journée. Le fonds a enregistré 1 milliard de dollars de volumes de transactions le premier jour et accumulé 570 millions de dollars d’actifs le même jour.

L’ETF a ouvert à 40 $ et à la clôture de la bourse, il avait augmenté d’environ 4,9% à 41,94 $. Les performances de cet ETF montrent à quel point les investisseurs sont impatients de s’exposer au Bitcoin (BTC / USD).

La performance de l’ETF a également créé un signal haussier fort sur le marché. Le 20 octobre, Bitcoin a atteint un niveau record d’environ 67 000 $, selon les données de CoinGecko. Au moment de la rédaction, Bitcoin se négocie à environ 64 700 $. Les débuts de l’ETF Valkyrie devraient avoir un impact encore plus important sur les prix du Bitcoin.

