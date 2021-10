L’ETF Bitcoin de Proshares voit 1 milliard de dollars de volume le premier jour, le prix BTC atteint un nouveau sommet et Coinbase s’associe à la NBA et à la WNBA: Hodler’s Digest, 17-23 octobre

Venir tous les samedis, Le résumé de Hodler vous aidera à suivre chaque nouvelle importante qui s’est produite cette semaine. Les meilleures (et les pires) citations, les points forts de l’adoption et de la réglementation, les principales pièces de monnaie, les prévisions et bien plus encore – une semaine sur Cointelegraph en un seul lien.

Les meilleures histoires cette semaine

Bitcoin atteint officiellement un nouveau sommet historique au-dessus de 65 000 $



Bitcoin (BTC) a atteint de nouveaux sommets historiques cette semaine, brisant l’ancien plafond de 64 900 $ d’avril alors que l’actif est passé en mode de découverte des prix avant de dépasser environ 67 000 $.

L’élan haussier a coïncidé avec le lancement réussi du fonds négocié en bourse (ETF) basé sur les contrats à terme Bitcoin de ProShares. De nombreux spectateurs s’attendent à ce que le prix augmente dans les semaines et les mois à venir, les plus optimistes suggérant même que jusqu’à 300 000 $ sont possibles dans un proche avenir.

Avec la domination de la capitalisation boursière de Bitcoin à son plus haut niveau depuis la mi-mai, de nombreux commerçants populaires ont souligné qu’il était temps de se concentrer sur l’or numérique et de mettre le marché de l’altcoin en veilleuse pour le moment.

L’ETF ProShares lié au Bitcoin est lancé sur le NYSE



ProShares a franchi une étape importante pour le secteur de la cryptographie cette semaine après que la société a lancé mardi son ETF à terme Bitcoin (BITO) à la Bourse de New York (NYSE).

L’ETF Bitcoin Strategy de ProShares a enregistré un volume d’environ 1 milliard de dollars le jour de son ouverture, les analystes de Bloomberg déclarant qu’il s’agissait sans doute du volume le plus important au premier jour pour un ETF en termes d’intérêt « naturel » ou « à la base ».

Après deux jours sur le NYSE, l’ETF de Proshares est devenu le fonds le plus rapide à atteindre 1 milliard de dollars d’actifs sous gestion. Après l’ETF de Proshares, de nombreux spectateurs attendent de voir les performances du prochain en ligne. Au moment d’écrire ces lignes vendredi, Valkyrie venait de lancer son ETF à terme Bitcoin sur le NYSE.

Coinbase annonce un partenariat pluriannuel avec la NBA et la WNBA



Coinbase a conclu un accord avec la NBA, la WNBA, la NBA G League, la NBA 2K League et USA Basketball dans le cadre d’un accord de parrainage pluriannuel. Dans le cadre de l’accord, Coinbase s’efforcera d’éduquer les fans de basket-ball sur la cryptographie.

Selon la NBA, Coinbase créera « du contenu, des innovations, des activations et des expériences uniques » pour aider les fans de basket-ball à en savoir plus sur l’espace crypto. L’image de marque de l’entreprise apparaîtra également lors des matchs télévisés.

Cette décision pourrait être un véritable « slam dunk » pour l’industrie en termes d’adoption par le grand public, les données de Statista montrant qu’en moyenne 1,6 million de personnes ont regardé les matchs de la saison régulière de la NBA sur les principaux réseaux au cours de la saison 2019-2020.

Mariah Carey achète Bitcoin, espère responsabiliser les fans grâce à l’éducation



Mariah Carey, l’icône pop derrière la chanson de Noël qui divise « All I Want For Christmas Is You », s’est associée à l’échange cryptographique des jumeaux Winklevoss Gemini pour promouvoir l’adoption de Bitcoin et soutenir les filles de couleur dans leur quête de diplômes STEM – une large éducation catégorie qui fait référence à la science, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques.

Dans une vidéo à ses 10,2 millions de followers sur Instagram, Carey a déclaré qu’elle était une investisseur Bitcoin et a offert à ses fans un code de parrainage pour échanger 20 $ en BTC gratuit.

Son accord promotionnel est lié à des causes caritatives, car les utilisateurs qui s’inscrivent via le lien de parrainage et échangent des actifs numériques sur Gemini contribueront directement à Black Girls Code, une organisation à but non lucratif qui propose une éducation technologique aux filles afro-américaines.

Une bambin brésilienne réalise plus de 6 500 % de profit sur son premier avoir en Bitcoin

Une hodler brésilienne de quatre ans a réalisé plus de 6 500 % de bénéfices sur son premier Bitcoin. Le père de la fille, João Canhada, a offert 1 BTC à son nouveau-né en 2017, alors que le prix de l’actif était d’environ 915 $.

Canhada est le fondateur de l’échange cryptographique brésilien Foxbit et a déclaré qu’il avait acheté sa fille Bitcoin non seulement comme cadeau, mais comme « moyen d’investir » dans le secteur émergent de la cryptographie. Il semble qu’il était au bon endroit au bon moment, alors que le prix du Bitcoin a grimpé à 20 000 $ à la fin de 2017.

Bien qu’il y ait eu de nombreuses bosses le long de la route, Bitcoin valait environ 61 000 $ à la fin de la semaine, ce qui suggère que son bénéfice se situe maintenant à environ 6 560 %.

Gagnants et perdants

En fin de semaine, Bitcoin (BTC) est à 60 658 $, Éther (ETH) à 3 963 $ et XRP à 1,09 $. La capitalisation boursière totale est de 2,51 billions de dollars, selon CoinMarketCap.

Parmi les 100 plus grandes crypto-monnaies, les trois principaux gagnants d’altcoins de la semaine sont OKB à 71,25%, Nexo (NEXO) à 33,80 % et Jeton Huobi (HT) à 33,70 %.

Les trois principaux perdants altcoins de la semaine sont Débit (FLOW) A -21,20 %, Celsius (CEL) à 14,00 % et Protocole perpétuel (PERP) à -13,14 %.

Les citations les plus mémorables

« Si rien n’est fait, ces actifs numériques et systèmes de paiement pourraient nuire à l’efficacité de nos sanctions. »

Département américain du Trésor

«Nous avons beaucoup de gars intelligents qui travaillent chez Icahn & Company, et nous ne comprenons tout simplement pas Bitcoin. Je ne dis pas que c’est mauvais ou bon, je dis juste que nous ne le comprenons pas. Nous n’allons pas investir dans quelque chose que nous n’obtenons pas. […] Le jury ne sait vraiment pas si Bitcoin a une valeur intrinsèque ou agit comme une réserve de valeur. Si l’inflation devient endémique, je suppose qu’elle a de la valeur. Il y a tellement de variables, c’est une chose très difficile dans laquelle investir.

Carl Icahn, fondateur des Entreprises Icahn

« Il y a beaucoup d’histoire ici. Nous pensons que cela se déroulera assez bien et, plus important encore, nous pensons qu’une combinaison d’un marché à terme réglementé et d’un ETF de 40 actes ouvrira vraiment la possibilité d’obtenir facilement une exposition Bitcoin à de nombreuses personnes qui attendaient peut-être. en marge. »

Siméon Hyman, responsable de la stratégie d’investissement chez ProShares

«Pour protéger les consommateurs et réduire les coûts, nous encourageons la rationalisation des cadres réglementaires au niveau des États pour les pièces stables et la délivrance de chartes à des fins spéciales par les régulateurs bancaires fédéraux pour les sociétés de pièces stables cherchant à opérer à l’échelle nationale.»

La Chambre de Commerce Numérique

« Les DAO ne relèvent clairement d’aucune des structures d’entreprise australiennes existantes. […] Cette incertitude réglementaire empêche la mise en place de projets d’envergure significative en Australie.

Le Comité sénatorial sur l’Australie en tant que centre technologique et financier (ATFC)

« Diem n’est pas Facebook. Nous sommes une organisation indépendante et Novi de Facebook n’est que l’un des plus de deux douzaines de membres de l’Association Diem. Le pilote de Novi avec Paxos n’a aucun lien avec Diem.

Diem

« Nous avons fait beaucoup de bruit au cours des derniers mois sur le fait de devenir hyperactif en crypto-monnaie. »

Adam Aron, PDG d’AMC

« L’IA, en particulier le type de forme de surveillance low-tech, est essentiellement communiste. »

Pierre Thiel, co-fondateur de PayPal

Prédiction de la semaine

Les commerçants se préparent à une baisse à 58 000 $ si le prix du Bitcoin perd le support de 62 000 $

Le prix du Bitcoin a favorisé le nord cette semaine. Selon l’indice des prix BTC de Cointelegraph, l’actif a dépassé son précédent record historique d’un peu moins de 65 000 $, pour atteindre 67 000 $ au cours d’une semaine remplie de titres Bitcoin ETF. Cependant, Bitcoin s’est refroidi après sa montée en flèche, retombant à 60 000 $.

Plusieurs personnes ont pesé sur l’action potentielle à venir des prix pour Bitcoin. Le compte Twitter d’E-Club Trading, une organisation d’analyse des investissements, a mentionné un niveau d’environ 58 000 $ comme zone d’atterrissage potentielle si Bitcoin perd le niveau de 62 000 $.

BTC pourrait également monter jusqu’à 80 000 $, ou il pourrait d’abord visiter 58 000 $ ou 53 000 $ avant de pousser pour 80 000 $, a noté le directeur des investissements d’ExoAlpha, David Lifchitz.

FUD de la semaine



Les entreprises de New York demandent au gouverneur de refuser les permis d’extraction de crypto



La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a reçu cette semaine une lettre l’exhortant à refuser les permis permettant la conversion des anciennes centrales électriques à combustibles fossiles de la ville en centres d’extraction de crypto. Les centrales en question sont la centrale de Greenidge et l’installation de Fortistar North Tonawanda, qui sont désormais la cible des ambitions d’exploiter et d’exploser à plein régime.

La lettre a été co-signée par une longue liste d’organisations, d’entreprises et de groupes de travailleurs locaux, qui se sont regroupés pour exprimer leurs préoccupations concernant le modèle d’extraction de crypto-monnaie à forte intensité énergétique.

« L’extraction de crypto-monnaie Proof-of-Work utilise d’énormes quantités d’énergie pour alimenter les ordinateurs nécessaires à la conduite des affaires. lettre lue.

NYAG ordonne à 2 entreprises de cryptographie de fermer et enquête sur 3 autres



En parlant de New York, le bureau du procureur général de l’État s’est attaqué lundi à cinq entreprises de cryptographie locales, ordonnant à deux sociétés anonymes de fermer leurs activités, tout en lançant des enquêtes sur les trois autres.

Le bureau du procureur général a allégué que les deux entreprises se livraient à des activités illégales et a demandé des détails sur les produits de prêt, les politiques, les procédures, les clients de l’État et d’autres informations pertinentes de l’autre entreprise.

L’une des trois sociétés de prêt de crypto-monnaies faisant l’objet d’une enquête est Celsius Network, la société confirmant la nouvelle dans un article de blog mardi. Celsius a déclaré qu’il « travaillait à fournir aux régulateurs de New York » des informations sur ses activités.

Les sénateurs font pression sur Facebook pour qu’il «interrompe immédiatement» le projet pilote de portefeuille Novi



Dans ce qui peut être ou non FUD selon les opinions de chacun sur Facebook, le géant des médias sociaux a été exhorté par cinq sénateurs américains à arrêter son portefeuille crypto quelques heures seulement après la mise en ligne de son programme pilote cette semaine.

Le portefeuille Novi de Facebook a lancé mardi un projet pilote aux États-Unis et au Guatemala en partenariat avec Coinbase, mais le groupe de sénateurs, qui comprenait la crypto-sceptique Elizabeth Warren, ne l’avait pas. Dans une lettre envoyée au PDG de Facebook et amateur de viande fumée Mark Zuckerberg, les sénateurs ont exprimé leur « plus forte opposition aux efforts renouvelés de Facebook pour lancer une crypto-monnaie et un portefeuille numérique ».

« On ne peut pas faire confiance à Facebook pour gérer un système de paiement ou une monnaie numérique lorsque sa capacité existante à gérer les risques et à assurer la sécurité des consommateurs s’est avérée totalement insuffisante », indique la lettre.

