L’ETF Bitcoin – Oserais-je dire, « C’est un piège ? »

Donc, le mardi 19 octobre 2021 était censé être le jour qui a tout changé pour le bitcoin.

Et c’est peut-être le cas, mais pas d’une manière qui devrait être à l’aise pour toute personne optimiste en matière de cryptographie.

Enfin, la SEC a approuvé un ETF Bitcoin, le ProShares Bitcoin Futures ETF (BITO) a commencé à se négocier cette semaine en grande pompe dans la communauté des crypto-monnaies. Il y avait beaucoup de joie alors que Bitcoin a atteint un nouveau record historique qu’il a depuis rendu.

Dans la foulée de cette annonce, Valkyrie a changé le symbole boursier proposé pour son ETF Bitcoin Strategies, un autre produit basé sur des contrats à terme, en BTFD. Je dois aimer la joue, là.

Et même si tout cela est bien beau, je dois vous dire que j’ai de sincères réserves à propos de faire éclater le champagne virtuel ici.

Parce que j’ai déjà vu cette histoire… en or et en argent.

Je me souviens de ces jours grisants où tous les bugs de l’or pensaient qu’un ETF serait juste la chose pour résoudre le problème de «liquidité» de l’or. À l’époque, ils ne voulaient pas entendre que ce manque de liquidités était l’un des bons problèmes de l’or et de l’argent.

Une fois que les gens ont fouillé le prospectus du SPDR Gold ETF proposé, qui a depuis changé son nom en SPDR Gold Shares ETF, ils ont découvert que GLD n’avait pas à détenir d’or physique d’une qualité particulière. Ils pourraient contenir le redoutable « or de papier ».

C’était la clé pour que ces fonds ne soient qu’une autre couche de la matrice.

Ils ont ouvert ces marchés à un autre puits pour drainer la demande dans un trou noir de «liquidité» infinie qui n’a finalement rien fait pour aider le prix de l’or. En fait, c’est tout le contraire qui s’est produit. Il a soulagé le marché au comptant physique et le commerce de forex de l’or et a jeté des milliards d’investisseurs de détail sans méfiance dans le moteur d’hyper-financiarisation des marais Midgewater de Wall St..

Ou est-ce que personne ne se souvient de la définition de « Se faire corziner ? »

Alors, cela arrivera-t-il avec le bitcoin puisque ces ETF sont encore moins liés à la matière première sous-jacente que GLD et SLV ? Avant de répondre, revenons en arrière et mettons en place des conditions aux limites.

Cet ETF négociera et réglera uniquement les contrats à terme Bitcoin du premier mois négociés sur le CME. Il s’agit de contrats réglés en espèces qui n’ont aucun rapport avec des contrats à terme sur marchandises réels pour lesquels le acheteur s’engage à prendre livraison d’une quantité définie de soja, par exemple, et le vendeur s’engage à livrer cette quantité de soja d’ici une certaine date.

Dans ces contrats, il n’y a pas de livraison de bitcoin, la marchandise sous-jacente, ici. La seule chose livrée est de l’argent liquide.

C’est comme s’il y avait très peu d’or réellement livré sur la base du volume en cours d’intérêts ouverts à terme sur l’or sur le COMEX pendant la période de livraison au cours de la première semaine de tous les deux mois. La plupart des contrats à terme sur l’or sont réglés en espèces, car c’est ce que beaucoup veulent, un moyen de couvrir l’exposition au dollar ou à l’euro avec de l’or sans avoir à en posséder.

Et il n’y a rien de mal en soi à cela. Mais cela ne devrait pas être l’ensemble du marché et les ETF ne devraient pas non plus être commercialisés comme ayant une exposition à l’or réel.

Même lorsque les gens se présentent pour prendre livraison en or, il y a eu de nombreux cas où le règlement en espèces a été imposé à l’acheteur, probablement parce que l’or n’était pas là.

Pour info, c’est dans le contrat. Le COMEX se réserve le droit de NE PAS LIVRER l’or. La force majeure est une chose, même aux États-Unis.

Les contrats à terme de ce type ne créent rien de plus qu’une offre synthétique permettant aux spéculateurs de faire des paris annexes sur le prix d’un actif sans jamais avoir à échanger l’actif lui-même. Cela absorbe la demande pour cet actif et supporte le risque associé à sa détention.

Cela crée une demande physique réelle absolument nulle pour le produit. Ainsi, ces ETF généreront une demande absolument nulle sur la blockchain Bitcoin, n’enverront qu’un signal secondaire aux véritables commerçants de bitcoins qu’il se passe quelque chose dont ils devraient être conscients.

La question que tout le monde devrait se poser quel marché est le plus important ? Le marché actuel du bitcoin ou le marché à terme du bitcoin ?

Ce qu’il crée est un ensemble très différent de paramètres et de stratégies d’optimisation de la théorie des jeux pour ceux qui y jouent.

Ils ne jouent pas au bitcoin, ils jouent avec « spéculer sur le bitcoin ».

Et ce type de spéculation existe depuis décembre 2017, lorsque le contrat à terme original sur le bitcoin du CME a commencé à être négocié. Aucun choc, donc, pour quiconque ayant une idée de l’histoire du marché, que le bitcoin ait culminé en janvier 2018 et soit entré dans un marché baissier de plus de deux ans.

De plus, ils ne risquent pas leurs avoirs en bitcoin en tant que vendeur du contrat ou n’assument pas le risque de volatilité de la livraison future de bitcoin en tant qu’acheteur du contrat.

Ce ne sont pas des contrats à terme, ils sont plus justement appelés « contrats pour la différence », ou CFD, que proposent les sociétés Forex louches basées en Grèce. En effet, je parie que le prix monte, vous pariez qu’il va baisser et au bout d’un certain temps on règle notre pari.

