L’ETF Bitcoin Spot de Grayscale entrant? Plans à déposer pour convertir sa fiducie (rapport)

Le plus grand véhicule d’investissement en crypto-monnaie au monde – Grayscale – prévoit de déposer une demande pour transformer son BTC Trust en un ETF spot Bitcoin la semaine prochaine. Cela survient au milieu de nombreux rapports affirmant que la SEC a finalement décidé de donner son feu vert à un fonds négocié en bourse qui suit les performances du bitcoin, même s’il s’agit d’un futur.

Citant des personnes proches du dossier, CNBC a rapporté que Grayscale déposera une demande auprès de la Securities and Exchange Commission pour convertir le Bitcoin Trust en un ETF spot la semaine prochaine. Une fois que la compagnie aura terminé son dépôt, le Conseil entamera une période d’examen de 75 jours. Selon les sources, Grayscale a décidé d’agir maintenant en raison des derniers développements sur le front SEC-Bitcoin ETF. Comme indiqué la semaine dernière, plusieurs rapports ont émergé indiquant que l’agence a finalement décidé d’autoriser un ETF à terme Bitcoin à être mis en ligne aux États-Unis. Le plus grand gestionnaire d’actifs de crypto-monnaie s’efforce depuis des années de convertir le Bitcoin Trust en un fonds négocié en bourse qui suit les performances de l’actif numérique principal. Plus tôt cette année, la société a de nouveau présenté ses plans. Peu de temps après, il a fait un pas de plus en s’associant à la plus ancienne banque américaine, BNY Mellon. Les institutions fourniront au Grayscale Bitcoin Trust la comptabilité et l’administration des fonds nécessaires. Plus tard, Grayscale a nommé David LaValle – un ancien dirigeant d’Alerian et S-Network Global Indexes – pour l’aider dans le processus de conversion du plus grand fonds BTC en ETF. Selon la mise à jour du vendredi 15 octobre, la société avait plus de 52 milliards de dollars d’actifs sous gestion. On pouvait s’y attendre, le Bitcoin Trust détenait la plus grande part avec près de 38 milliards de dollars.

La source