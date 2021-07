L’ETF de crypto-minage d’énergie verte est introduit à la bourse de New York

21 juillet 2021 17:45 UTC

| Mise à jour:

21 juillet 2021 à 17:45 UTC

Par Clark

Le nouveau fonds négocié en bourse peut cibler les sociétés d’infrastructure de crypto-minage respectueuses de l’environnement.

Un fonds négocié en bourse qui se concentre sur de nombreuses opérations et infrastructures d’extraction de crypto-monnaies respectueuses de l’environnement a été lancé aux États-Unis.

Le nouvel ETF Viridi Cleaner Energy Crypto-Mining and Semiconductor a commencé sa commercialisation le mardi 20 juillet à la Bourse de New York sous l’image « RIGZ ».

Le produit est un élément d’efforts croissants pour attirer l’attention des investisseurs en mettant l’accent sur les problèmes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Viridi Funds, qui a introduit le nouveau produit d’investissement, a déclaré que le fonds investit conjointement dans des entreprises d’infrastructure de crypto-exploitation minière et des sociétés de semi-conducteurs comme Samsung physics, Nvidia Corp. et Advanced small Devices, conformément à Law360.

Le PDG de Viridi, Wes Fulford, ancien PDG de Bitfarms, a déclaré que le fonds peut cibler le dépistage de l’énergie propre. Il a déclaré que la migration de l’exploitation minière de la Chine vers l’Amérique du Nord était une excellente nouvelle, car plus de la moitié des opérations d’extraction de crypto dans la région utilisent actuellement des sources d’énergie renouvelables :

« De toute évidence, avec ce qui s’est passé en Chine, la capacité utilisée est considérablement inférieure à ce qu’elle était au début du mois de juin. Et cela offre également l’avantage supplémentaire qu’une grande puissance de calcul parvient à différentes juridictions, décentralisant encore plus le réseau, ce qui ajoute à la sécurité.

Fulford a également déclaré que Bitcoin et Ethereum abordent à peu près le « S » et donc le « G » des principes ESG, et donc le nouvel EFT va ajouter le « E ». Il a déclaré que les choses n’en sont encore qu’aux premiers balbutiements de la catégorie d’actifs émergente et qu’un « raz-de-marée de flux institutionnels » est encore à venir.

Selon un rapport de CNBC du 20 juillet, de nouvelles informations montrent que l’exploitation minière de Bitcoin n’est plus aussi dangereuse pour l’atmosphère qu’auparavant, en raison de la conversion de machines plus anciennes et moins économiques en Chine et du déplacement des opérations dans de nombreux endroits respectueux de l’environnement. L’Amérique du Nord est passée de la cinquième à la deuxième place et représente actuellement près de 17% de toutes les exploitations minières internationales de Bitcoin.

Le 18 juillet, Cointelegraph a rapporté que les grandes opérations d’extraction de crypto-monnaies basées aux États-Unis peuvent grandement profiter d’une part de marché exagérée et de la domination du taux de hachage. Il a nommé Riot Blockchain, Marathon, Hut 8 et Hive Blockchain comme sans aucun doute les plus grands bénéficiaires de la belle migration minière de la Chine.

Chef de la technologie.