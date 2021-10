L’ETF ProShares Bitcoin fera ses débuts sur le NYSE le 19 octobre

Le premier fonds négocié en bourse lié aux contrats à terme Bitcoin (BTC) aux États-Unis, le ProShares Bitcoin Strategy ETF, commencera à être négocié à la Bourse de New York mardi sous le symbole BITO.

Le PDG de ProShares, Michael Sapir, a déclaré que le lancement marquait une étape importante pour les ETF crypto aux États-Unis. Après plusieurs années d’efforts pour en inscrire un sur une bourse :

« BITO poursuivra l’héritage des ETF qui offrent aux investisseurs un accès pratique et liquide à une classe d’actifs. On se souvient de 1993 pour le premier ETF d’actions, de 2002 pour le premier ETF d’obligations et de 2004 pour le premier ETF d’or. 2021 restera dans les mémoires pour le premier ETF lié à une crypto-monnaie. »

Sapir a poursuivi en disant que les débuts de l’ETF Bitcoin sur le NYSE débloquaient une exposition massive pour les investisseurs sur les marchés financiers traditionnels.

« BITO ouvrira l’exposition Bitcoin à un large segment d’investisseurs qui ont un compte de courtage et sont à l’aise pour acheter des actions et des ETF, mais ne veulent pas subir la complication et la courbe d’apprentissage de la création d’un autre compte avec un fournisseur de crypto-monnaie et créer un Bitcoin ou craignent que ces fournisseurs ne soient pas réglementés et soumis à des risques de sécurité », a-t-il déclaré.

La nouvelle intervient peu de temps après que la Securities and Exchange Commission des États-Unis a accepté vendredi la demande d’enregistrement du ProShares Bitcoin ETF. Le même jour, la SEC a également accepté la demande d’enregistrement d’actions Bitcoin Strategy ETF de Valkyrie pour être cotée au Nasdaq.

Le 5 octobre, la SEC a également approuvé le Volt Crypto Industry Revolution et Tech ETF, un ETF crypto lié aux entreprises exposées au Bitcoin, y compris des entreprises comme MicroStrategy et Tesla.

« Bien qu’il n’ait pas la devise réelle, il ne semble pas non plus qu’un ETF basé sur des pièces de monnaie sortira cette année », a déclaré Tad Park, PDG de Volt Equity, à Cointelegraph. « Les prochaines approbations seront probablement des ETF à terme qui ciblent également l’exposition au bitcoin, mais ils viennent avec leur propre ensemble de problèmes qui ne se trouvent pas dans un ETF basé sur des devises. »

Au milieu des nouvelles positives des ETF Bitcoin aux États-Unis, le prix du Bitcoin a augmenté d’environ 30% au cours des 14 derniers jours, franchissant les 60 000 $ vendredi pour la première fois depuis avril. Au moment d’écrire ces lignes, Bitcoin se négocie à 61 692 $, soit une augmentation d’environ 1,3% au cours des dernières 24 heures, selon les données de CoinGecko.