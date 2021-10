L’ETF ProShares Bitcoin Futures arrive mardi, Grayscale confirme le dépôt pour convertir GBTC en ETF

En prévision du premier ETF Bitcoin, qui arrivera enfin aux États-Unis cette semaine, Bitcoin a atteint 63 000 $.

ProShares lancera mardi son fonds négocié en bourse (ETF) lié à des contrats à terme Bitcoin basés sur CME à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole « BITO », ont rapporté la société et la bourse.

« 2021 restera dans les mémoires pour cette étape importante », a déclaré à DealBook Michael Sapir, PDG de ProShares.

Les investisseurs qui souhaitent s’exposer à la principale crypto-monnaie mais ne veulent pas la détenir directement et hésitent à s’engager dans des échanges cryptographiques non réglementés auront désormais « un accès pratique à Bitcoin dans un emballage qui a l’intégrité du marché », a-t-il déclaré.

Dans un communiqué publié lundi, Sapir a ajouté qu' »une multitude d’investisseurs attendaient avec impatience le lancement d’un ETF lié au bitcoin », et enfin BITO donnera accès au Bitcoin à ce large segment d’investisseurs qui ont un compte de courtage et sont familier et à l’aise avec l’achat d’actions et d’ETF, mais ne veut pas avoir à créer un autre compte avec un fournisseur de crypto et être soumis à des risques de sécurité.

« Ce sera une avalanche de nouveaux capitaux et de nouvelles personnes dans l’espace », a déclaré Ian Balina, PDG de la société de données et d’analyse Token Metrics.

Une fois qu’il sera lancé, $ BITO aura la corrélation quotidienne la plus élevée (essentiellement parfaite) pour repérer le bitcoin de tout ce qui existe. Voici un aperçu de la comparaison de $ BTCFX (version MF de BITO) par rapport à d’autres actions/fonds liés au bitcoin. CELA ATTIRERAIT LES COMMERÇANTS. pic.twitter.com/b0NreAl8nY – Eric Balchunas (@EricBalchunas) 18 octobre 2021

L’approbation de l’ETF ProShares, qui est basé sur la négociation de contrats à terme Bitcoin sur le CME, ne sera pas annoncée par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, mais le prospectus officiel de la société n’a rencontré aucune opposition avant sa date limite d’entrée en vigueur, ce qui signifie qu’il est bon d’y aller. NYSE prépare également son lancement pour demain.

« C’est une étape passionnante mais pas la dernière », a déclaré Douglas Yones, responsable des produits négociés en bourse à la NYSE. Il prévoit qu’une gamme d’ETF liés à des crypto-monnaies obtiendra éventuellement l’approbation.

Actuellement, neuf autres applications ETF pour Bitcoin Futures sont en attente d’approbation, tandis que beaucoup d’autres pour les ETF soutenus physiquement.

Les futurs ETF auront cependant leurs propres coûts, car ils ajoutent 5 à 10 % du rendement annualisé du roulement au prix de l’actif sous-jacent. Sans oublier qu’ils sont « également plus déroutants », a déclaré Matt Hougan, directeur des investissements chez Bitwise Asset Management, qui a également déposé un ETF à terme Bitcoin auprès de la SEC.

« Ils ont des défis tels que la limite de position et la dilution officielle, et ils ne peuvent pas obtenir une exposition à 100% au marché à terme. »

Fait intéressant, Grayscale a également annoncé lundi qu’il déposait une demande de conversion de son Grayscale Bitcoin Trust de 38 milliards de dollars en ETF. GBTC se négocie toujours à plus de 15 % de remise.

« C’est officiel », a confirmé Barry Silbert, fondateur et PDG de Digital Currency Group, la société mère du plus grand gestionnaire d’actifs numériques Grayscale Investments.

Tout en qualifiant le lancement de Bitcoin Futures ETF de « moment historique et important » pour Bitcoin et l’ensemble de l’écosystème crypto, Jennifer Rosenthal, directrice de la communication chez Grayscale, a déclaré :

« Je suis heureux de confirmer que le fichier Grayscale *WILL* pour GBTC sera converti en ETF dès qu’il y aura une indication claire et formelle de la SEC. »

La preuve officielle et vérifiable du confort de la SEC avec le marché Bitcoin sous-jacent pourrait probablement prendre la forme d’un ETF Bitcoin Futures jugé efficace, et une fois que cela se produira, « le NYSE Arca déposera un document appelé le 19b-4 pour convertir GBTC en un ETF », a-t-elle ajouté.

