L’ETF ProShares Bitcoin Futures remporte « l’avantage du premier arrivé » alors que le lancement de VanEck tombe à plat

Le fonds négocié en bourse (ETF) à terme bitcoin nouvellement coté de VanEck Investments a connu une adoption limitée lors de son lancement la semaine dernière. Certains analystes disent que ce n’est pas surprenant puisqu’un ETF à terme bitcoin rival lancé par ProShares plusieurs semaines plus tôt semble avoir pris l’avantage.

Vendredi dernier, l’ETF ProShares Bitcoin Strategy – le téléscripteur BITO – avait un actif net de 1,4 milliard de dollars. Il s’agissait du premier ETF à terme bitcoin à être mis en ligne en octobre après avoir obtenu l’approbation de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Ces actifs éclipsent les 57 millions de dollars de l’ETF à terme bitcoin de Valkyrie (ticker BTF), lancé quelques jours plus tard, et les 8,7 millions de dollars rapportés pour l’ETF VanEck, qui n’est arrivé sur le marché que la semaine dernière.

L’ETF ProShares a conservé sa domination même s’il s’agit d’un véhicule d’investissement plus cher, avec un ratio de dépenses nettes plus élevé, à 0,95%, que l’ETF VanEck (ticker XBTF), à 0,65%.

« Il est plus difficile de gagner du terrain lorsque vous arrivez sur le marché des semaines plus tard », a déclaré à CoinDesk Todd Rosenbluth, responsable de la recherche sur les ETF et les fonds communs de placement chez CFRA Research.

ProShares 1 milliard de dollars

L’avantage du premier arrivé était initialement visible dans les rapports sur le volume des transactions.

Lorsque l’ETF à terme bitcoin de VanEck a commencé à être négocié la semaine dernière sur la bourse CBOE basée à Chicago, il n’a attiré qu’environ 5 millions de dollars de volume le premier jour.

L’ETF ProShares, en revanche, a atteint un volume de transactions d’environ 1 milliard de dollars à la fin de sa première journée.

Deborah Fuhr, associée directrice et fondatrice d’ETFGI, qui suit l’industrie des ETF, a déclaré qu’« il existe un avantage significatif de premier arrivé dans le secteur des ETF et des ETP.

« Le premier acteur prend la plupart des actifs et du volume des transactions », a-t-elle déclaré. « C’est un phénomène qui existe aux États-Unis depuis de nombreuses années. »

ETF Bitcoin

L’accueil réservé à XBTF ressemble à une double déception pour le sponsor, puisque la demande de VanEck pour un ETF bitcoin au comptant – soutenu par des unités réelles de la crypto-monnaie, plutôt que par des contrats à terme – a été rejetée par la SEC le 12 novembre.

La PDG de Valkyrie Funds, Leah Wald, a déclaré que le lancement de l’ETF Van Eck était peut-être simplement la victime d’un mauvais timing : se lancer dans une large vente sur les marchés des actifs numériques. Les prix du Bitcoin (BTC) ont chuté d’environ 10 % au cours des sept jours précédant dimanche, la plus forte baisse hebdomadaire en deux mois.

L’ETF ProShares, en revanche, a été lancé juste au moment où le bitcoin se dirigeait vers un nouveau record historique juste en dessous de 69 000 $.

« Les facteurs qui ont contribué à la baisse du marché n’avaient rien à voir avec eux et ne peuvent être attribués qu’à un peu de malchance », a déclaré Wald. « N’oublions pas que d’autres gestionnaires d’actifs beaucoup plus importants n’ont pas réussi à lancer un tel produit. La mise sur le marché d’un fonds à terme BTC est une victoire en soi. Contrairement à ces entreprises, Van Eck a au moins un siège à la table.

Elle a poursuivi en soulignant que le lancement d’un ETF est bien plus qu’un simple jour, ajoutant que Valkyrie Funds continue de voir « une forte demande en BTF ».

« Depuis le moment où nous avons lancé notre fonds, nous nous attendions à ce que ce soit plus que le jour du lancement, et continuons de croire que c’est le cas », a déclaré Wald.

Elle a ajouté qu’il existe clairement une demande d’exposition au bitcoin dans un véhicule conforme et réglementé et ne s’attend pas à ce que cet enthousiasme diminue de si tôt.

« Gagner les cœurs et les esprits est un effort à long terme », a déclaré Wald. « Nous sommes toujours en haut de la première manche.

Niveau de prix clé du Bitcoin à 60 000 $

Le lancement de l’ETF à terme bitcoin de VanEck a été « de façon inattendue plus tardive qu’annoncé », il est donc possible que les investisseurs intéressés par un ETF à terme bitcoin aient déjà placé leurs paris, a déclaré Laurent Kssis, directeur de CEC Capital, une société de conseil en crypto trading.

« Il s’agit d’un problème temporaire couplé à la volatilité plus élevée du bitcoin, qui a effrayé les investisseurs nouveaux et existants alors que la BTC est tombée de son sommet et est passée en dessous du niveau important de 60 000 $ », a-t-il déclaré. « Donc, pour l’instant, les nouveaux investisseurs se retiennent sur ce qui pourrait conduire à de nouvelles pressions à la baisse. »

