L’ETF ProShares Bitcoin Futures s’empare d’un milliard de dollars de volume de transactions dès le premier jour

La longue attente d’un fonds négocié en bourse (ETF) à terme américain Bitcoin a finalement pris fin hier lorsque l’ETF ProShares Bitcoin Strategy a commencé à être négocié sur une bourse américaine à la fin du premier jour de négociation, l’ETF. dépassé 1 milliard de dollars en volumes.

Cet ETF est devenu le deuxième ETF le plus négocié dès son premier jour. La position de numéro un est détenue par l’ETF BlackRock US Carbon Transition Readiness, qui a négocié 1 161 734 000 $ en volumes de négociation le premier jour.

Le plus grand ETF en « volume naturel

Alors qu’il se classe comme le deuxième ETF en termes de volumes échangés le premier jour, certains analystes estiment qu’il pourrait également prendre la première position.

Eric Balchunas, analyste d’ETF chez Bloomberg, a déclaré que les volumes de négociation de l’ETF $ BITO pourraient être « facilement le plus grand jour de tous les ETF en termes de volume ‘naturel' ». Il a noté que les volumes de négociation de $ BITO étaient 95% plus élevés que certains des autres ETF les plus populaires, tels que $ ARKK, $ DIA et $ SLV.

Balchunas a déclaré que les volumes naturels représentaient qu’un FNB avait un « intérêt de base ». La plupart des ETF ont tendance à avoir un capital d’amorçage, qui est fourni par de grands investisseurs, mais l’ETF $ BITO n’a reçu aucun capital d’amorçage.

L’ETF $ BITO a connu un premier jour de négociation incroyable. Son cours d’ouverture était de 40 $ et il a clôturé la journée à 41,94 $ avec environ 24 millions d’actions négociées. Cela représente une croissance des prix de 4,85% le premier jour. Un autre ETF à terme BTC devrait commencer à être négocié cette semaine.

Pouces de Bitcoin pour enregistrer des sommets

Bitcoin (BTC / USD) a réagi positivement à l’annonce de l’approbation de l’ETF. L’excitation créée par cette nouvelle a contribué à ce que Bitcoin gagne plus de 23% au cours des deux dernières semaines. De plus, depuis le début du mois, la pièce est passée de plus bas en dessous de 41 000 $ aux sommets actuels. Les données de CoinGecko montrent que Bitcoin a testé le sommet de 64 000 $ sur six mois et n’est qu’à 800 $ de la création d’un nouveau sommet historique.

Avec un autre ETF qui devrait faire ses débuts cette semaine, nous pourrions voir Bitcoin se diriger vers d’autres sommets historiques, et peut-être que les 100 000 $ attendus pourraient être atteints d’ici la fin de l’année.

La publication ProShares Bitcoin Futures ETF s’empare d’un milliard de dollars de volume de négociation au premier jour est apparue en premier sur Invezz.