L’ETF ProShares Bitcoin-Pegged est lancé à la Bourse de New York alors que le prix du BTC dépasse 63 000 $

Le premier fonds négocié en bourse lié aux contrats à terme Bitcoin (BTC) aux États-Unis a commencé à être négocié à la Bourse de New York, ouvrant au prix de 40 $ par action.

Selon la Bourse de New York, le Bitcoin Strategy ETF de ProShares, le premier fonds négocié en bourse à permettre aux investisseurs américains une exposition directe aux contrats à terme sur crypto-monnaie, a ouvert au prix de 40 $ par action BITO avant de grimper de 3,8 % pour atteindre $ 41.54 au moment de la publication. L’ajout du fonds crypto à une grande bourse fait suite à des années de décisions différées de la Securities and Exchange Commission, ou SEC, le régulateur chargé de donner le feu vert à l’actif.

NYSE accueille @ProSharesETF pour célébrer le premier ETF $ BITO américain lié au Bitcoin. Https://t.co/0qh0NDS2d4 – NYSE (@NYSE) 19 octobre 2021

« BITO ouvrira l’exposition Bitcoin à un large segment d’investisseurs qui ont un compte de courtage et sont à l’aise pour acheter des actions et des ETF, mais ne veulent pas passer par les tracas et la courbe d’apprentissage de la création d’un autre compte avec un fournisseur de crypto-monnaie et créer a Bitcoin ou craignent que ces fournisseurs ne soient pas réglementés et soumis à des risques de sécurité », a déclaré lundi le PDG de ProShares, Michael Sapir.

La SEC a d’abord accepté la demande d’enregistrement de l’ETF Bitcoin Strategy de ProShares sur le NYSE vendredi peu de temps avant de faire de même pour les actions de l’ETF BTC du gestionnaire d’actifs numériques Valkyrie à être cotées au Nasdaq. Le gestionnaire d’actifs institutionnel Grayscale a également annoncé lundi qu’il prévoyait de convertir son GBTC Trust en un ETF à l’avenir. La SEC envisage actuellement diverses applications de crypto ETF.

« L’ETF ProShares offrira un meilleur accès au marché et une facilité d’utilisation pour les investisseurs institutionnels cherchant à pénétrer les marchés des crypto-monnaies », a déclaré Mary Beth Buchanan, directrice juridique mondiale de la plateforme de recherche sur la blockchain Merkle Science. « Le dernier ETF basé sur des contrats à terme sera coté à la Bourse de New York et sera plus familier aux investisseurs institutionnels que d’ouvrir des comptes de trading individuels et de négocier directement sur une plateforme d’échange ou de trading de crypto-monnaie au comptant ou à terme. « .

Connexe : le Les commerçants célèbrent l’ETF Bitcoin imminent, mais les marchés d’options sont moins sûrs

Selon les données de Cointelegraph Markets Pro, le prix du Bitcoin a augmenté après l’ouverture des actions de l’ETF ProShares, passant de 1,2% de 62 557 $ à un sommet en cinq mois de 63 293 $. . Cela marque un retour à l’actif cryptographique qui dépasse 63 000 $ pour la première fois depuis avril, lorsqu’il a atteint un sommet historique de 64 863 $.