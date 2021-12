Fonds négocié en bourse ETF

L’ETF Spot Bitcoin de Kryptoin est le prochain à être rejeté avant Noël, après que la SEC ait décliné l’ETF de WisdomTree

3 décembre 2021

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a rejeté la demande de WisdomTree pour un fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin au comptant cette semaine.

« La Commission conclut que BZX ne s’est pas acquitté de son obligation en vertu de l’Exchange Act et des règles de pratique de la Commission de démontrer que sa proposition est conforme à l’exigence selon laquelle les règles d’une bourse nationale de valeurs mobilières doivent être « conçues pour empêcher les actes et pratiques frauduleux et manipulateurs. » et » pour protéger les investisseurs et l’intérêt public « , a déclaré l’agence dans une lettre mercredi.

Le rejet intervient sept mois après que la SEC a commencé à évaluer la demande Bitcoin Trust de WisdomTree, déposée auprès de la bourse Cboe BZX en mars. Le chien de garde a retardé la décision à deux reprises, d’abord en juin, puis en juillet.

S’il était approuvé, le Trust aurait permis aux investisseurs particuliers et institutionnels d’investir dans un produit financier réglementé couvrant Bitcoin sans investir directement dans la cryptographie.

Le rejet, cependant, n’était pas inattendu, car le président de la SEC, Gary Gensler, a montré à plusieurs reprises une préférence pour un ETF à terme Bitcoin, qui a commencé à se négocier aux États-Unis en octobre par rapport à ceux soutenus physiquement.

Le mois dernier, la SEC a également rejeté la proposition de la société d’investissement VanEck pour un ETF Bitcoin au comptant. La prochaine en ligne est la demande de Kryptoin qui est également « susceptible d’être refusée » juste avant Noël.

Plus tôt cette semaine, le plus grand gestionnaire d’actifs numériques, Grayscale, qui a déposé une demande pour convertir son Bitcoin Trust (GBTC) en ETF, a envoyé une lettre à l’agence affirmant que les rejets répétés de la SEC sont « arbitraires et capricieux » puisqu’il a approuvé les contrats à terme. ETF basés.

De plus, cela pourrait violer la loi sur la procédure administrative (APA), qui couvre le processus décisionnel des agences fédérales, a-t-il déclaré.

« Le nombre de plaignants ayant qualité pour poursuivre la SEC pour une violation de l’APA vient d’augmenter d’un », a commenté Jake Chervinsky, responsable des politiques de la Blockchain Association.

