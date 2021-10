L’ETF Valkyrie Bitcoin est lancé aujourd’hui ! 8 choses à savoir pour les investisseurs potentiels de BTF

Valkyrie Funds a annoncé le lancement de sa ETF de stratégie Bitcoin (NASDAQ :BTF) avec des actions qui commencent à être négociées aujourd’hui.

Jetons un coup d’œil à tout ce que les investisseurs potentiels doivent savoir sur l’ETF Valkyrie Bitcoin.

Bitcoin Strategy ETF suit uniquement la valeur des contrats à terme Bitcoin de Chicago Mercantile Exchange (CME). L’objectif du fonds est d’offrir des investissements dans Bitcoin (CCC :BTC-USD) sans y investir directement. Valkyrie Funds affirme que ceux qui investissent dans l’ETF bénéficient d’une réglementation et d’une transparence supplémentaires. Il cherche également à susciter l’intérêt d’un plus grand nombre d’investisseurs qui envisagent la crypto comme option. La société note qu’environ 21 millions d’Américains possèdent déjà des cryptos. Il mentionne également que ce nombre devrait plus que doubler pour atteindre 51 millions au cours de la prochaine année. Les contrats à terme du fonds sont livrés en espèces et disponibles auprès de CME Group. Valkyrie dit également que ce fonds est le premier d’une suite prévue d’ETF axés sur la blockchain et les actifs numériques.

Leah Wald, PDG de Valkyrie Funds, a déclaré cela à propos du lancement de l’ETF Bitcoin aujourd’hui.

« Cet ETF de stratégie Bitcoin est un grand pas en avant pour cette classe d’actifs. Il permet aux investisseurs de participer aux marchés des actifs numériques via un produit réglementé et transparent qui se négocie sur une bourse de confiance et fiable et peut être acheté et vendu aussi facilement que tout autre investissement actuellement disponible. »

L’action BTFD était en baisse de 3,3% vendredi matin.

