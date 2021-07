L’ETH a atteint 2 200 $ du jour au lendemain, les ours sont-ils prêts à prendre le relais ? – Crypto nouveaux médias

TL;Répartition DR

ETH a continué de se rallier hier. Résistance trouvée autour de 2 200 $. Le marché devrait s’inverser aujourd’hui.

L’analyse des prix d’Ethereum indique qu’une dynamique baissière suivra plus tard dans la journée, le marché ayant atteint un niveau de résistance de 2 200 $ et rejeté une nouvelle hausse du jour au lendemain. Par conséquent, nous nous attendons à ce que l’ETH/USD baisse au cours des prochains jours et essayons de tester à nouveau les plus bas précédents.

Carte thermique de la crypto-monnaie. Source : Coin360

Le marché des crypto-monnaies se négocie avec des résultats mitigés au cours des dernières 24 heures après une forte reprise hier. Bitcoin est en hausse de 1,22%, tandis qu’Ethereum a baissé d’environ 0,56%. Polkadot (DOT) est parmi les moins performants, avec une perte de 5,11 %.

Mouvement des prix Ethereum au cours des dernières 24 heures: Ethereum atteint 2 200 $

L’ETH/USD s’est échangé dans une fourchette de 2 133,61 $ à 2 197,65 $, indiquant une légère volatilité au cours des dernières 24 heures. Le volume des transactions est resté stable et s’élève à 15,5 milliards de dollars, tandis que la capitalisation boursière totale s’élève à environ 250,45 milliards, résultant en une domination du marché de 18,34 %.

Graphique ETH/USD sur 4 heures : l’ETH se prépare-t-il à baisser ?

Sur le graphique en données de 4 heures, nous pouvons voir le prix de l’Ethereum établir une consolidation en dessous de la résistance de 2 200 $ alors que les ours cherchent à prendre le dessus la semaine prochaine.

Graphique ETH/USD sur 4 heures. Source : TradingView

Le prix de l’Ethereum a continué de baisser au cours des dernières semaines après que l’ETH a atteint un support de 1 725 $ fin juin et a récupéré près de 40% au cours des semaines suivantes. Un nouveau plus bas swing a été fixé autour de 2 400 $ et retesté avec un fort rejet le 8 juillet.

Cette évolution de l’action des prix a entraîné un nouveau test du support de 1 725 $ le 20 juillet. À partir de là, l’ETH/USD a commencé à se redresser et a rapidement gagné plus de 25 % pour atteindre la résistance de 2 200 $.

Du jour au lendemain, le prix de l’Ethereum s’est consolidé car les taureaux ne pouvaient pas pousser le marché plus haut. Par conséquent, nous pouvons supposer que les taureaux sont épuisés et que l’ETH/USD devrait baisser au début de la semaine prochaine.

La première cible évidente se situe au niveau du support majeur de 1 725 $, qui, s’il est cassé, conduirait l’ETH vers beaucoup plus de baisse au cours des prochaines semaines. Alternativement, si un plus bas plus élevé peut être établi au-dessus du support de 1 725 $, nous pourrions voir Ethereum commencer à négocier vers l’établissement d’un nouveau plus haut à moyen terme et enfin reprendre sa progression vers de nouveaux sommets historiques.

Analyse du prix de l’Ethereum : conclusion

L’analyse des prix d’Ethereum indique qu’une dynamique baissière sera observée au cours des prochaines 24 heures alors que les ours cherchent à inverser l’ETH/USD après un rallye de plus de 25% au cours des dernières semaines. Par conséquent, nous nous attendons à ce que l’ETH/USD commence à s’échanger à la baisse au cours de la semaine prochaine et essayons de tester les niveaux de support précédents.

En attendant qu’Ethereum décline, lisez nos guides sur les frais Bitcoin, que pouvez-vous acheter avec Bitcoin, ainsi que les avantages DeFi.

Avertissement. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.