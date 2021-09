L’ETH a besoin de ce niveau crucial avant l’approche de 4 000 $

in

Ethereum est à 3 100 $ après avoir échoué à briser la résistance à 3 200 $. Le MACD pourrait appeler davantage d’acheteurs sur le marché si Ether confirme une cassure au-dessus de 3 200 $, un mouvement qui pourrait soutenir l’ETH vers 4 000 $.

Ethereum a déménagé avec ses pairs jeudi et a réussi à récupérer le terrain au-dessus de 3 000 $. Comme indiqué plus tôt cette semaine, le jeton de contrats intelligents de premier plan avait plongé à 2 650 $ dans un marché de crypto-monnaie très volatil. Ether a également prolongé la jambe haussière au-dessus de 3 100 $ mais s’est arrêté avant de frôler les épaules avec 3 200 $.

Bitcoin a également été léthargique dans sa reprise après avoir testé le support à 40 000 $ cette semaine. La plus grande crypto-monnaie a comblé l’écart à 44 000 $ mais n’a pas encore confirmé une cassure au-dessus de 45 000 $.

Ethereum doit clôturer au-dessus de 3 200 $ pour valider la hausse à 4 000 $

La résistance à 3 200 $ a été une tâche ardue pour les taureaux, entraînant une correction vers 3 000 $. Pendant ce temps, Ether vacille à 3 100 $ à l’écriture alors que les taureaux se battent pour se débarrasser de la pression de vente engloutie.

Les taureaux doivent confirmer une cassure au-dessus de 3 200 $ pour ajouter de la crédibilité au récit optimiste visant 4 000 $. Comprenez que la moyenne mobile simple (SMA) sur 50 jours peut empêcher les acheteurs d’atteindre rapidement leurs objectifs. De plus, la zone d’approvisionnement en rouge empêchera également l’ETH de percer et entraînera une autre série de pertes.

Le graphique journalier révèle que la divergence de convergence de la moyenne mobile (MACD) s’est vautrée dans des signaux baissiers depuis le 7 septembre. Cet indice technique confirme l’image léthargique générale car il reste dans la région négative sous la ligne moyenne.

Les traders doivent rechercher un signal d’achat dans la session ou les jours à venir pour vérifier la validité de la tendance haussière. Dans l’ensemble, négocier au-dessus de 3 200 $ accélérerait l’apparition de l’appel haussier.

Graphique journalier ETH/USD

Graphique des prix ETH/USD par Tradingview

À la baisse, la pression aérienne montera en flèche si les pertes d’Ethereum supportent 3 000 $. Les investisseurs sont susceptibles de vendre en masse au milieu de la panique que la demande en vert pourrait céder à la pression cette fois-ci. Il convient de mentionner que le SMA de 100 jours a cimenté la zone de congestion des acheteurs tandis que le SMA de 200 jours détient actuellement 2 612 $.

Niveaux intrajournaliers d’Ethereum

Taux au comptant : 3 098

Tendance : Biais baissier

Volatilité : faible

Soutien : 3 000 $ et 2 650 $

Résistance : 3 200 $ et 3 600 $

