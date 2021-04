«  L’ETH a surpassé le BTC de 250% depuis sa création  »: Raoul Pal déclenche un débat

Le co-fondateur et PDG de Real Vision, Raoul Pal, a déclenché un débat animé après avoir prédit qu’Ethereum et d’autres pièces avec des «effets de réseau» surpasseraient Bitcoin au fil du temps.

Pal a partagé un graphique du prix d’Ether par rapport à BTC depuis le 7 août 2015 – six ans après la création de Bitcoin – montrant que «l’ETH a surpassé le BTC de 250%».

Fascinant de voir que depuis sa création, l’ETH a surperformé BTC de 250%. Il n’est tombé en dessous de son prix initial en BTC que pendant les 5 premiers mois de son existence en 2015. Laissons cela reposer sur l’idée que tous les autres jetons tendent vers zéro en termes de BTC. pic.twitter.com/ulCpsjG8up – Raoul Pal (@RaoulGMI) 7 avril 2021

Selon le graphique Bittrex de TradingView, l’ETH a commencé à se négocier pour environ 0,006 BTC le 10 août 2015. Il se situe actuellement à 0,0359 BTC.

Prix ​​ETH en termes de BTC. Source: Trading View

Les Bitcoiners n’étaient pas satisfaits de l’interprétation des événements par Pal, avec l’antagoniste de Craig Wright, Arthur van Pelt, affirmant qu’Ethereum avait survécu à son premier battage médiatique et que depuis la course haussière de 2017, «il est en baisse de 77% et en baisse à long terme. Des faits durs et froids.

En réponse, Raoul a fait remarquer: «Depuis que ce cycle de réduction de moitié a commencé, il a augmenté de plus de 100%. Des faits durs et froids.

Le stratège du fonds et défenseur du Bitcoin, Brad Mills, a contesté la comparaison elle-même, affirmant que la logique sous-tendant l’analyse est imparfaite car elle n’offre pas de comparaison entre les devises depuis leurs débuts respectifs.

L’analyste en chaîne Willy Woo a suggéré que la hausse des prix d’Ethereum était simplement le cycle de battage médiatique initial en cours et que l’ETH avait peu de potentiel pour de futures augmentations de prix. Le premier cycle de quatre ans de toute pièce, a-t-il expliqué, «est son plus haut grimpeur», ajoutant que l’ETH oscillera probablement autour du prix de Bitcoin à partir de maintenant, et qu’il est temps de passer à autre chose:

« Vous pouvez également tirer parti de la BTC maintenant que nous sommes en 2021 avec des marchés dérivés extrêmement liquides bien développés. »

Ce débat sur la montée de l’ETH en termes de BTC ne se limite pas à la fierté. En novembre de l’année dernière, le podcasteur Ce que Bitcoin a fait, Peter McCormack, a défié Pal sur un pari, affirmant que BTC serait contre l’ETH après un an. Pal a pris l’autre côté et déclare que l’ETH augmentera plus près du prix du Bitcoin après un an, le perdant devant faire voler le gagnant pour prendre un verre, à Londres ou dans les îles Caïmans.

Pal n’a pas laissé passer l’occasion d’appeler également une potentielle victoire précoce: