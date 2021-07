L’ETH atteint 2 100 $, un autre avantage à rejeter ? ⋆ Crypto nouveaux médias

in

ETH s’est rallié hier. Résistance de 2 000 $ cassée. Ethereum atteint une résistance de 2 100 $ du jour au lendemain.

L’analyse des prix d’Ethereum est baissière pour les prochaines 24 heures, car un pic rapide à la barre des 2 100 $ a été observé pendant la nuit. À partir de là, nous pouvons nous attendre à ce que l’ETH/USD recommence à baisser et retrace certains des gains réalisés plus tôt dans la journée.

Carte thermique de la crypto-monnaie. Source : Coin360

Le marché global se négocie avec des résultats mitigés au cours des dernières 24 heures. Bitcoin est en hausse de 1,53%, tandis qu’Ethereum est en hausse de 4,3%. Pendant ce temps, Binance Coin (BNB) est parmi les moins performants, avec une perte de près de 2%.

Mouvement des prix Ethereum au cours des dernières 24 heures: Ethereum atteint 2 100 $

L’ETH/USD s’échangeait dans une fourchette de 1 954,30 $ à 2 091,74 $, indiquant une légère volatilité au cours des dernières 24 heures. Le volume des transactions a diminué de 14,31 % et s’élève à 17,24 milliards de dollars. Pendant ce temps, la capitalisation boursière totale se négocie autour de 241,6 milliards de dollars, ce qui entraîne une domination du marché de 18,13%.

Graphique ETH/USD sur 4 heures : ETH prêt à s’inverser ?

Sur le graphique de 4 heures, nous pouvons voir le prix de l’Ethereum rejeter une nouvelle hausse alors que les ours se préparent à une autre baisse de plusieurs jours.

Graphique ETH/USD sur 4 heures. Source : TradingView

L’action des prix de l’Ethereum s’est négociée dans une forte dynamique baissière au cours des derniers mois après qu’un nouveau sommet historique a été atteint autour de 4 400 $ à la mi-mai. À partir de là, l’ETH/USD s’est retracé de plus de 60% jusqu’à ce qu’un support soit finalement trouvé autour de la barre des 1 725 $.

Après un rebond à la résistance de 2 900 $, le support de 1 725 $ a été testé pour la deuxième fois fin juin. En outre, un autre plus bas a été établi autour de 2 4000 $, indiquant que l’ETH/USD se négocie dans une fourchette de plus en plus étroite.

Plus tôt cette semaine, la barre des 1 725 $ a été testée pour la troisième fois, avec une nouvelle fois un net rejet. Ce développement de l’action des prix a conduit le prix d’Ethereum vers un autre pic supérieur à la barre des 2 100 $ où nous pourrions potentiellement voir un autre plus haut plus bas important établi.

Actuellement, l’ETH/USD rejette une nouvelle hausse, ce qui signifie que nous pouvons nous attendre à ce qu’une autre vague baissière suive au cours du week-end, les ours tentant à nouveau de tester le support majeur de 1 725 $.

Analyse du prix de l’Ethereum : conclusion

L’analyse des prix d’Ethereum indique qu’un élan baissier sera observé au cours du week-end, car un fort pic a été observé pendant la nuit, et toute autre hausse a été rejetée autour de 2 100 $. Par conséquent, nous nous attendons à ce que l’ETH/USD s’inverse au cours des prochaines 24 heures et commence à reculer vers les niveaux de support de 1 850 $ et 1 725 $.

