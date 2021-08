L’ETH atteint 3 200 $ alors que le nombre de gravures d’ETH dépasse 20 000 pièces ⋆ Crypto new media

Cela fait cinq jours que la mise à niveau du hardfork de Londres a été mise en ligne le jeudi 5 août dernier. Depuis lors, le prix de l’ETH a montré de la force et a récemment atteint les niveaux de 3 200 $. Au moment de mettre sous presse, l’ETH se négociait en hausse de 5,03 % à un prix de 3110 $ avec une capitalisation boursière de 363 milliards de dollars.

Après la mise en œuvre d’EIP-1559, la quantité de jetons gravés semble également augmenter. Les dernières données d’Etherchain montrent que la quantité d’ETH brûlée a dépassé les 20 000, ce qui représente 60 millions de dollars US.

Le taux de combustion au cours des dernières 24 heures est resté à 3 ETH/minute tandis que le taux d’émission reste à 6,7 ETH/min. Les frais de base sont restés à 30,7 Gwei.

La mise en œuvre d’EIP-1559 a introduit une structure de frais de base, rendant ainsi le réseau de blockchain Ethereum déflationniste. En outre, le mécanisme de combustion d’ETH réduit encore l’offre d’Ethereum sur les échanges. Cela crée un élan haussier pour Ethereum.

Corrélation entre le prix de l’ETH et l’adresse

Le fournisseur de données en chaîne Santiment explique comment les meilleures adresses sur Ethereum offrent d’excellentes informations sur la direction que prend le prix. L’offre d’Ethereum aux bourses, depuis le hardfork de Londres, est en baisse. Voici un aperçu de la corrélation inverse entre l’offre d’ETH sur les bourses et le prix.

Les données de Santiment montrent en outre que le hardfork de Londres a contribué à raviver un biais haussier parmi les investisseurs de détail. Le rapport note :

Les données sociales d’Ethereum se sont détraquées au cours des dernières 72 heures, signalant une euphorie à l’échelle du marché et une confiance accrue dans les performances futures de la pièce. Et pourtant, plusieurs marqueurs en chaîne préoccupants continuent de s’attarder, alors que la pièce oscille autour de la barre des 3 000 $ pour terminer la semaine.

Le prix de l’Ethereum a atteint un sommet de trois mois tandis que les acheteurs en baisse ont profité de la récente flambée des prix. Un certain nombre d’analystes ont été optimistes quant au prix d’Ethereum à l’avenir. Certains s’attendent à ce que l’ETH touche 8000 $ d’ici la fin de 2021.

