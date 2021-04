L’ETH bat des records, le brillant trimestre de Bitcoin, le grand mouvement de PayPal

Venant tous les samedis, Digest de Hodler vous aidera à suivre chaque actualité importante qui s’est produite cette semaine. Les meilleures (et les pires) citations, les faits saillants de l’adoption et de la réglementation, les principales pièces de monnaie, les prévisions et bien plus encore – une semaine sur Cointelegraph en un seul lien.

Top Stories cette semaine

L’ETH bat un record historique dans un contexte de nouvelle flambée des prix

Éther? Record élevé! Binance Coin? Record élevé! À pois? Record élevé! Bitcoin? Plat comme une crêpe!

Les Altcoins ont été aux commandes cette semaine, avec la rupture de l’Ether 2 100 $ pour la toute première fois – surpassant l’ATH de 2 036 $ qui a été fixé le 20 février. Curieusement, plusieurs pièces appartenant à des blockchains dites «Ethereum killer» ont également prospéré.

Le prix de l’ETH a éclaté contre Bitcoin pour la première fois en 23 jours jeudi, peu de temps après que le géant des cartes de crédit Visa a annoncé qu’il pilotait un programme qui permettra à ses partenaires d’utiliser la blockchain d’Ethereum pour régler les transactions effectuées en fiat.

Les traders sont maintenant devenus extrêmement optimistes sur les perspectives d’Ether et sont s’attendre à plus d’avantages à court terme, avec 2500 $ actuellement en jeu. En particulier, il y a un intérêt pour l’activité des prix à laquelle nous pourrions nous attendre en juin et juillet, lorsqu’une proposition d’amélioration majeure appelée EIP-1559 est sur le point de réviser la structure de frais existante d’Ethereum.

L’atmosphère de fête qui a suivi les sommets historiques de l’ETH a été atténuée alors que la crise des frais de gaz grondait. Le coût d’utilisation de cette blockchain a bondi de 77% ces derniers jours, portant le prix moyen à 22,97 $.

Journée des taureaux d’avril? Bitcoin vient de clôturer ses meilleurs mois de mars et de premier trimestre en huit ans

Bitcoin a peut-être du mal à trouver sa place au-dessus 60 000 $ pour le moment, mais au moins, nous pouvons prendre en charge les performances de la crypto-monnaie jusqu’à présent cette année.

Bien que mars soit un mois historiquement morne – avec des pertes au cours de six des neuf dernières années – la BTC a enregistré des gains de 29,84% au cours de cette période de 31 jours. Mieux encore, nous nous dirigeons maintenant vers avril, où la BTC n’a subi que deux rendements négatifs depuis 2013.

Au cours du premier trimestre de l’année, de janvier à mars, Bitcoin a également gagné 103%, enregistrant la meilleure performance en huit ans.

Traditionnellement, le deuxième trimestre est la période la plus forte de l’année pour Bitcoin – avec seulement deux ans de rendements négatifs, tous deux inférieurs à 10%. Les taureaux auront désormais pour objectif de surpasser les gains de 159% vu entre avril et juin 2019.

Dans d’autres développements optimistes, BTC vient de fermer six bougies vertes mensuelles consécutives pour la première fois depuis avril 2013, et si l’histoire se répète, nous pourrions voir de nouveaux gains paraboliques cette année.

PayPal va commencer à permettre aux clients américains de payer en Bitcoin chez les marchands mondiaux

Le rebond de Bitcoin depuis 55 000 $ a probablement été alimenté par l’annonce de PayPal selon laquelle la cryptographie sera désormais acceptée comme moyen d’échange chez des millions de marchands mondiaux.

La nouvelle fonctionnalité, Checkout with Crypto, signifie que les clients américains pourront utiliser «en toute transparence» leurs actifs numériques pour effectuer des achats. PayPal prend également en charge Ether, Litecoin et Bitcoin Cash.

La crypto sera convertie en fiat dès que la transaction aura lieu, et le géant des paiements dit que cela créera «une certitude de valeur et pas de frais de transaction supplémentaires».

Le PDG de PayPal, Dan Schulman, a déclaré: «Permettre aux crypto-monnaies d’effectuer des achats dans des entreprises du monde entier est le prochain chapitre pour favoriser l’ubiquité et l’acceptation massive des monnaies numériques.»

Une mouche dans la pommade ici concerne la façon dont le fisc américain, l’Internal Revenue Service, considère la crypto comme une propriété plutôt que comme une monnaie. Cela signifie que même la dépense de Bitcoin dont la valeur a augmenté pourrait être considérée comme un événement imposable.

Coinbase s’attend à une cotation directe le 14 avril

La Securities and Exchange Commission des États-Unis a donné sa bénédiction à Coinbase pour faire ses débuts en bourse, la bourse confirmant que cela se produirait le 14 avril. Il figurera sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole COIN.

Coinbase devait devenir public en mars, mais aurait retardé ses plans après avoir payé des frais de 6,5 millions de dollars dans le cadre d’un règlement avec la Commodity Futures Trading Commission.

L’analyste Crypto Filbfilb dit la liste directe pourrait déclencher une «volatilité accrue» pour le prix du Bitcoin, surtout si Coinbase subit des ventes immédiates comme Deliveroo l’a fait lors de son introduction en bourse à Londres.

Dans d’autres développements, Messari a compilé un rapport concluant que le soi-disant «effet Coinbase» – une croyance populaire selon laquelle les nouvelles listes de jetons sur l’échange ont tendance à surpasser les lancements sur d’autres bourses – est vrai.

Michael Jordan et Will Smith se joignent à un cycle de financement de 305 millions de dollars pour le fabricant de NBA Top Shot Dapper Labs

Dapper Labs a soulevé 305 millions de dollars dans une ronde de financement étoilée – ce qui signifie qu’il aurait maintenant une valorisation de 2,6 milliards de dollars.

La société, qui a donné vie à CryptoKitties et à NBA Top Shot, dit vouloir aller au-delà du basket américain et étendre la «même magie» à d’autres franchises sportives.

Dans d’autres nouvelles, les développeurs intrépides de Cardano ont trouvé un moyen de créer des jetons non fongibles bootleg – malgré le fait que la blockchain ne prend pas encore en charge les contrats intelligents. Pendant ce temps, The Weeknd a annoncé qu’il sortait son premier NFT via Nifty Gateway, avec « nouvelle musique et art en édition limitée ».

Nifty Gateway a également annoncé qu’elle prévoyait de devenir négative en carbone dans un proche avenir en calculant ses émissions et en achetant deux fois plus de compensations carbone chaque mois.

L’engouement derrière les NFT semble maintenant avoir atteint le sommet de la parodie, aussi, après le célèbre NBC Saturday Night Live Un sketch show abordait des jetons non fongibles dans un sketch mettant en vedette Kate McKinnon dans le rôle de la secrétaire au Trésor américaine Janet Yellen.

Annonce de la semaine

Markets Pro offre jusqu’à 1497% de retour sur investissement à mesure que l’analyse cryptographique de style quantique arrive pour chaque investisseur

Cela fait maintenant un mois que Cointelegraph Markets Pro a été lancé – apportant des informations professionnelles sur le marché de la cryptographie à chaque investisseur.

De nouveaux chiffres cette semaine ont montré que 41 des 42 stratégies de trading testées par Markets Pro battent actuellement les retours sur investissement de Bitcoin, et 36 d’entre elles gagnent contre un panier uniformément pondéré des 100 meilleurs altcoins.

Deux fonctionnalités clés sont proposées aux abonnés. Le premier est le Score VORTECS ™, qui est dérivé d’un algorithme qui examine plusieurs variables différentes (y compris le sentiment, le volume des tweets, la volatilité des prix et le volume des transactions) et compare celles avec des marchés historiquement similaires.

Et le second est NewsQuakes ™: alertes sur des événements qui ont historiquement eu un impact significatif sur le prix d’un actif au cours des 24 heures suivantes.

Cointelegraph Markets Pro est disponible exclusivement pour les abonnés sur une base mensuelle à 99 $ par mois, ou annuellement avec deux mois gratuits inclus.

Gagnants et perdants

À la fin de la semaine, Bitcoin est à 59 699,22 $, Ether à 2 111,64 $ et XRP à 0,63 USD. La capitalisation boursière totale est à 1 965 398 828 338 $.

Parmi les 100 plus grandes crypto-monnaies, les trois meilleurs gagnants d’altcoin de la semaine sont Holo, BitTorrent et Hélium. Les trois meilleurs perdants altcoin de la semaine sont Jeton de voyage, SwissBorg et Pundi X.

Pour plus d’informations sur les prix de la cryptographie, assurez-vous de lire l’analyse de marché de Cointelegraph.

Citations les plus mémorables

« On s’attend à ce qu’Ethereum surclasse Bitcoin pour tout le T2. »

Débutant, commerçant de crypto

«Theta vaut-il vraiment tout le battage médiatique? Je ne suis pas sûr car il est trop tôt pour le dire. Je veux voir à quel point leur réseau principal fonctionne. »

Marie Tatibouet, Directeur marketing de Gate.io

« SpaceX va mettre un Dogecoin littéral sur la lune littérale. »

Elon Musk, PDG de Tesla et «Technoking»

« Bitcoin actuellement entre 2013 et 2017 pistes. »

Plan B, créateur de modèles stock-to-flow

« Tether-Winky, achète le Dipsey, Laa Laa, pauvre. »

@CryptoCred

«Je pense que Bitcoin est sur une voie inévitable pour avoir la même capitalisation boursière et ensuite une capitalisation boursière plus élevée que l’or.»

Mike Novogratz, PDG de Galaxy Digital

«Nous travaillons en étroite collaboration avec les équipes de l’entreprise pour explorer des moyens d’offrir un accès réfléchi et approprié à l’écosystème pour les clients privés, et c’est quelque chose que nous espérons offrir à court terme.»

Mary Rich, Goldman Sachs responsable des actifs numériques

« C’est la première fois que vous pouvez utiliser de manière transparente des crypto-monnaies de la même manière qu’une carte de crédit ou une carte de débit dans votre portefeuille PayPal. »

Dan Schulman, PDG de PayPal

«Une partie du problème avec Bitcoin est que 90% ne se fait pas aux États-Unis. 90% de cela se fait dans des pays qui ont de l’énergie sale. C’est donc la raison pour laquelle c’est considéré comme une activité sale.

Francis Suarez, Maire de Miami

Prédiction de la semaine

Un BTC vaudra une Lambo en 2022 et une Bugatti en 2023: PDG de Kraken

Après avoir précédemment déclaré que Bitcoin vaudra «l’infini» à l’avenir (Digests passim), le PDG de Kraken fait un retour triomphant à Prediction of the Week.

S’adressant à Bloomberg, Jesse Powell était désireux de proposer des alternatives à la mesure de la valeur de Bitcoin en dollars – en comparant l’évolution future des prix aux voitures de sport haut de gamme… dont la valeur peut également être mesurée en dollars.

Powell a déclaré qu’un Bitcoin, qui vaut actuellement un Tesla Model 3, pourrait valoir un Lambo d’ici la fin de cette année … et un Bugatti d’ici 2023.

Il ajouta: «Il pourrait y avoir 10 fois plus de dollars américains dans un an, il est donc très difficile de mesurer Bitcoin par rapport au dollar.»

FUD de la semaine

Un utilisateur d’iPhone blâme Apple pour le vol de 600000 dollars de Bitcoin via une fausse application

Une application de crypto-monnaie frauduleuse dans l’App Store d’Apple aurait escroqué 17,1 BTC d’un utilisateur sans méfiance.

Phillipe Christodoulou pensait avoir téléchargé le logiciel officiel Trezor, compte tenu de ses nombreuses critiques cinq étoiles. Il ne savait pas que la société ne fournissait actuellement pas une telle application.

Après avoir entré sa phrase de départ, Christodoulou dit que ses fonds ont été volés. Son transport cryptographique valait 600000 dollars à l’époque, mais il vaut maintenant 1 million de dollars.

Le Washington Post rapporte qu’il a maintenant déposé un rapport auprès du FBI, mais il semble que la victime réserve l’essentiel de sa colère au géant de la technologie: «Ils ont trahi la confiance que j’avais en eux. Apple ne mérite pas de s’en tirer. »

La porte-parole de Trezor, Kristyna Mazankova, a déclaré à Cointelegraph que la société lutte contre les applications frauduleuses depuis des années – mais a affirmé que la société de portefeuille « ne recevait jamais de réponse ni d’Apple ni de Google. »

Oops! Un hodl 100% Bitcoin a surpassé de 170% le panier altcoin 2017 de CNBC

Ah, 2017. Une période de folie qui a été au beau milieu du boom des ICO.

Un portefeuille d’investissement défendu par CNBC à l’époque a refait surface, composé de 30% de Bitcoin et de 70% d’altcoins.

Quatre ans plus tard, ceux qui ont investi 10 000 $ à l’époque aurait maintenant environ 52 300 $. S’ils venaient d’acheter et de bousculer Bitcoin, ils auraient maintenant fini 140 000 $.

StatsBTC, qui a analysé les chiffres, a noté: «L’allocation de 30% #BTC est responsable de 75% du rendement.»

Le gouvernement sud-coréen réalise un profit de 10,5 millions de dollars grâce à la criminalité Bitcoin vieille de quatre ans



Les procureurs sud-coréens ont finalement vendu un transport de Bitcoin qu’ils ont confisqué à un criminel en 2017, et ça vaut le coup 10,5 millions de dollars plus qu’au moment de l’arrestation.



On pense que c’est la première fois que les autorités du pays vendent du Bitcoin confisqué – et au moment où la crypto a été saisie, cela valait une misère 238 000 $.



Fin mars, le gouvernement sud-coréen a promulgué pour la première fois des lois généralisées spécifiques à la cryptographie, exerçant une pression accrue sur les bourses et les fournisseurs de services d’actifs virtuels pour qu’ils utilisent des comptes de trading en nom réel et pour signaler leurs activités à la cellule de renseignement financier coréenne.

Meilleures fonctionnalités Cointelegraph

Une nouvelle ère de monétisation de contenu? La technologie Blockchain peut vous être payé

Les systèmes actuels de monétisation de contenu sont considérés comme défectueux, mais certaines solutions de blockchain prétendent détenir la clé pour résoudre leurs problèmes.

Rendre DeFi à l’épreuve des idiots avec le PDG des joueurs de Kava, Brian Kerr

Selon Kerr, l’une des principales raisons pour lesquelles la finance décentralisée n’a pas encore atteint le grand public est que «93% des détenteurs ne toucheront jamais leurs propres clés.»

Voici comment faire – et perdre – une fortune avec les NFT

La montée en puissance des jetons non fongibles, ou NFT, a été tout simplement stupéfiante cette année. Les recherches Google pour «NFT» ont augmenté de plus de 600% depuis la mi-février.