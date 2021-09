L’ETH est-il acheter ou vendre? Invezz

in

Le prix de l’Ethereum (ETH / USD) a augmenté au cours du week-end alors que les investisseurs réfléchissaient au nouvel ordre de la Chine d’interdire toutes les transactions de crypto-monnaie. Le jeton est passé à 3 120 $, soit environ 18% au-dessus du niveau le plus bas de septembre. Sa capitalisation boursière totale a atteint plus de 367 milliards de dollars.

Interdiction de la crypto-monnaie en Chine

Vendredi, les prix de la plupart des crypto-monnaies ont chuté après que la Banque populaire de Chine (PBOC) a déclaré illégales toutes les transactions de crypto-monnaie. La banque a également averti les sociétés offshore de ne pas proposer de services de cryptographie tels que des produits dérivés, des échanges et des portefeuilles aux citoyens chinois.

Ce n’était pas la première fois que la Chine exprimait sa préoccupation au sujet des monnaies numériques. En 2014, le pays a annoncé qu’il était illégal d’échanger les devises. Et en juillet, le pays a intensifié sa répression contre l’exploitation minière de Bitcoin et d’autres services de cryptographie. Il a également interdit aux banques et autres services financiers d’offrir ces services.

Par conséquent, le prix de l’Ethereum a augmenté au cours du week-end alors que les investisseurs réfléchissaient aux implications de la nouvelle interdiction de la Chine. En règle générale, le mouvement n’aura pas d’impact majeur sur les prix des crypto-monnaies. De plus, ce n’était pas la première fois que le pays interdisait les transactions de crypto-monnaie. De plus, historiquement, les prix des crypto-monnaies ont augmenté après les interdictions de la Chine.

Le prix de l’ETH est également en hausse en raison du fort rebond de l’industrie DeFi. La valeur totale bloquée dans l’écosystème DeFi d’Ethereum a atteint plus de 126 milliards de dollars, selon DeFi Llama. Il s’agit d’une augmentation substantielle par rapport au creux de 114 milliards de dollars de vendredi. Des plateformes comme Maker, Aave, Compound, Curve et InstaDapp ont augmenté leur TVL à plus de 10 milliards de dollars.

Prévision de prix Ethereum

Le graphique sur quatre heures montre que le prix de l’ETH a atteint un plancher solide à 2 735 $ après la dernière interdiction de la Chine sur les crypto-monnaies. La pièce formait un triple fond dont le sommet était à 3 185 $. Il a également dépassé les moyennes mobiles exponentielles de 25 et 50 périodes, tandis que le MACD a formé un modèle de divergence haussière.

Par conséquent, à la fin de septembre, il est possible qu’Ethereum maintienne une tendance haussière alors que les taureaux visent à dépasser les 4 000 $.

