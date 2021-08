L’ETH ne parvient pas à dépasser 3 300 $, un autre retracement aujourd’hui ? ⋆ Crypto nouveaux médias

TL;Répartition DR

L’ETH/USD s’est redressé durant la nuit. Le prix de l’Ethereum ne dépasse pas 3 300 $. L’ETH devrait retester le creux précédent d’environ 3 100 $.

L’analyse des prix d’Ethereum est baissière pour les prochaines 24 heures, car le marché n’atteint toujours pas de nouveaux sommets au-dessus de la barre des 3 300 $. Par conséquent, nous nous attendons à ce que l’ETH/USD retrace et teste à nouveau le creux précédent d’environ 3 100 $ plus tard dans la journée.

Carte thermique de la crypto-monnaie. Source : Coin360

Le marché des crypto-monnaies se négocie aujourd’hui dans le vert, avec le leader du marché, Bitcoin, en hausse de 2,63% et Ethereum en hausse de 3,45%. Solana (SOL) figure parmi les plus performantes, avec un gain de 38 %.

Mouvement des prix Ethereum au cours des dernières 24 heures: Ethereum tente à nouveau de casser 3 300 $

L’ETH/USD s’est négocié dans une fourchette de faible volatilité de 3 117,79 $ à 3 333,99 $, tandis que le volume des transactions a augmenté de 22,95 % et s’élève à 23 milliards de dollars. Pendant ce temps, la capitalisation boursière totale se négocie autour de 384,4 milliards de dollars, ce qui se traduit par une domination du marché de 18,85 %.

Graphique ETH/USD sur 4 heures : l’ETH cherche à retracer à nouveau ?

Sur le graphique en données de 4 heures, nous pouvons voir que le prix de l’Ethereum ne parvient pas à atteindre de nouveaux sommets et rejette une nouvelle hausse, ce qui devrait conduire à un autre retracement plus tard dans la journée.

Graphique ETH/USD sur 4 heures. Source : TradingView

L’action des prix Ethereum a connu une forte dynamique haussière au cours des dernières semaines. Après avoir retesté le précédent creux majeur autour de 1 725 $, l’ETH / USD a commencé à se redresser et a finalement dépassé la résistance de 2 900 $.

La semaine dernière, le prix d’Ethereum a dépassé la barre des 3 000 $ et a commencé à ralentir sa progression jusqu’à ce que la barre des 3 300 $ soit finalement atteinte. Cependant, l’élan actuel semble épuisé, et nous pouvons nous attendre à ce que l’ETH/USD pivote à la baisse plus tard dans la journée.

Le premier support se situe autour de la barre des 3 100 $, avec un autre support autour de la barre des 3 000 $. Si Ethereum peut se maintenir au-dessus de ces niveaux de prix, nous pouvons toujours nous attendre à une nouvelle hausse plus tard cette semaine. Alternativement, nous pourrions assister à un renversement de plusieurs semaines alors qu’Ethereum cherche à retracer davantage.

Analyse du prix de l’Ethereum : conclusion

L’analyse des prix d’Ethereum est baissière aujourd’hui, car aucune autre hausse n’a pu être atteinte au cours des dernières 24 heures. Par conséquent, nous nous attendons à ce que l’ETH/USD retrace plus tard dans la journée et teste à nouveau le plus bas précédent d’environ 3 100 $.

