L’ETH prend le dessus en devenant «l’argent d’Internet», l’indice BTC-Gold-Bond surpassant le S&P 500

Les taureaux contrôlent le marché de la cryptographie tandis que les emplois tant attendus, beaucoup plus faibles que prévu, ont fait baisser le dollar américain. Avec un taux de chômage glissant à 5,2%, il semble moins probable que la Fed réduise ses mesures de relance massives.

L’optimisme de la semaine a permis au Bitcoin de se négocier au-dessus de 50 000 $ et de l’Ether à près de 4 000 $ le week-end. La capitalisation boursière totale devrait également atteindre 2 400 milliards de dollars, très proche de 2,550 milliards de dollars ATH.

Le billet vert, quant à lui, est en baisse après un rapport sur la masse salariale américain beaucoup plus faible que prévu. Étant donné que les responsables de la Réserve fédérale ont déclaré qu’ils examinaient les chiffres de l’emploi pour déterminer le moment de réduire ses mesures de relance massives, il est probable que la banque centrale américaine ne le fasse pas.

Le rapport tant attendu sur l’emploi a déclenché de petits mouvements sur le marché des actions qui ont vu le S&P 500 baisser un peu tandis que les traders se tournaient vers la sécurité des géants de la technologie. Dans l’ensemble, le marché boursier a été relativement calme cette semaine, car les échanges ralentissent généralement avant le week-end de la fête du Travail, car les marchés sont fermés lundi à l’occasion des vacances.

La masse salariale non agricole a augmenté de 235 000 en août, tandis que les économistes prévoyaient 728 000. Le taux de chômage a également glissé de 5,4% le mois précédent à 5,2%.

Les données ont envoyé l’indice du dollar à son plus bas niveau depuis début août à 91,9 ; actuellement, il est au 92.12. La semaine dernière, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que même si la réduction pourrait commencer dès cette année, ce ne serait que si la croissance de l’emploi se poursuivait. Sans parler de l’augmentation des cas de COVID-19 ces dernières semaines, qui ont encore une fois ravivé les inquiétudes quant à la reprise économique.

“Cela ajoute plus d’inquiétude ou de concentration sur le nombre d’octobre car nous voulons maintenant voir s’il y a une tendance”, a déclaré JB Mackenzie, directeur général des contrats à terme et du forex chez TD Ameritrade.

Avec la Fed “essayant de télégraphier que si l’économie continue de se réchauffer et qu’elle doit prendre des mesures”, nous ne voyons pas de réaction énorme à la baisse “parce que le marché a l’impression d’avoir reçu cette direction claire”.

Selon Bank of America Corp, à l’approche du rapport sur l’emploi, les fonds d’actions ont attiré 19,2 milliards de dollars d’entrées et 12,7 milliards de dollars ont été alloués aux obligations. Pendant ce temps, les sorties de fonds de trésorerie ont été les plus importantes en sept semaines à 23 milliards de dollars.

Le seul moyen est de monter

Selon le rapport Bloomberg Crypto Outlook de septembre du stratège principal des matières premières Mike McGlone, Bitcoin à 100 000 $ et Ethereum à 5 000 $ est le chemin vers le moins de résistance.

Selon le rapport, “les taureaux sont sous contrôle” et en mode florissant après avoir survécu à la profonde correction. “Après avoir subi une correction déchirante, nous voyons le marché de la cryptographie plus susceptible de reprendre sa trajectoire ascendante que de tomber en dessous des plus bas du 2T”, note McGlone.

Ether est actuellement propulsé par la manie NFT et la mise en œuvre d’EIP 1559 qui en ont effectivement fait un actif crypto déflationniste. Le deuxième plus grand réseau facilite également la domination numérique du dollar avec Tether (USDT) et USDC au sommet.

Ethereum est cette fois en tête du marché qui “semble bien positionné pour une nouvelle appréciation des prix” car il devient “l’argent d’Internet” tout en voyant une baisse progressive de l’offre en raison de l’EIP 1559, qui a entraîné la combustion d’environ 200 000 ETH. plus de 640 millions de dollars en un mois.

Après Ether, Bitcoin peut également marcher vers 100 000 $. La réduction de moitié qui a eu lieu en 2020 joue également en faveur de la principale crypto-monnaie car après la réduction de l’offre de l’année dernière, Bitcoin n’a apprécié que 4x en 2021, ce qui est apprivoisé par rapport à 55x en 2013 et 15x en 2017.

De plus, alors que la demande et l’adoption croissantes sont confrontées à une offre en baisse, seul le fait qu’il ne s’agisse que de battage publicitaire et de spéculation pourrait arrêter la trajectoire ascendante. “Ou cela pourrait être une révolution de l’argent et de la finance qui n’est qu’au début de la découverte des prix”, a-t-il ajouté.

McGlone est un taureau Bitcoin, et pour lui, il est en passe de devenir l’actif de réserve numérique dans un monde allant de cette façon.

Si les rendements du Trésor américain reprennent leur trajectoire baissière durable, après le Japon et la majeure partie de l’Europe, l’or et le Bitcoin ont un potentiel élevé pour continuer à augmenter leur prix. Sans oublier que l’indice Bitcoin-Gold-Bond surperforme le S&P 500 depuis fin 2015, notamment depuis début 2020.

