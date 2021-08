L’ETH remonte à une résistance de 3 300 $, une cassure à suivre? ⋆ Crypto nouveaux médias

in

L’analyse des prix d’Ethereum est haussière pour aujourd’hui. ETH/USD a établi un support au-dessus de 2 950 $ hier. L’ETH devrait dépasser la résistance de 3 300 $.

L’analyse des prix d’Ethereum est haussière aujourd’hui alors que le marché s’est redressé depuis le support de 2 950 $ hier et s’est déjà approché de la résistance de 3 300 $. Par conséquent, nous nous attendons à ce que l’ETH/USD brise enfin la résistance de 3 300 $ et essaie d’atteindre de nouveaux sommets.

Carte thermique de la crypto-monnaie. Source : Coin360

Le marché des crypto-monnaies s’est échangé avec une forte dynamique haussière au cours des dernières 24 heures, le Bitcoin ayant augmenté de 5,85 %. Ethereum a suivi avec des résultats encore meilleurs et est en hausse de 7,96 %. Pendant ce temps, Cardano (ADA) est parmi les plus performants, avec un gain de 22%.

Mouvement des prix Ethereum au cours des dernières 24 heures: Ethereum s’éloigne du support de 2 950 $

L’ETH/USD s’est échangé dans une fourchette de 3 022,01 $ à 3 251,17 $, indiquant une volatilité substantielle au cours des dernières 24 heures. Le volume des transactions a augmenté de 18,8 milliards de dollars, tandis que la capitalisation boursière totale s’échange autour de 380,9 milliards de dollars, résultant en une domination du marché de 18,54 %.

Graphique ETH/USD sur 4 heures : l’ETH cible la résistance de 3 300 $

Sur le graphique de 4 heures, nous pouvons voir le prix de l’Ethereum s’approcher de la résistance importante précédente à 3 300 $ alors que les taureaux sont prêts pour une autre tentative de casser plus haut.

Graphique ETH/USD sur 4 heures. Source : TradingView

Le prix de l’Ethereum a connu une augmentation significative au cours du mois dernier. Après avoir retesté le support important de 1 725 $ le 20 juillet, l’ETH/USD s’est inversé et a progressé vers les sommets précédents.

Les sommets précédents de 2 400 $ et 2 900 $ ont été dépassés au cours des dernières semaines, indiquant un changement dans la dynamique du marché. Cependant, un ralentissement à l’avance a finalement été observé autour de la résistance de 3 300 $, où seuls des sommets légèrement plus élevés pouvaient être fixés.

Ce développement de l’action des prix a entraîné une consolidation pendant plus d’une semaine autour des 2 950 $ à 3 300 $. Hier, nous avons vu le prix de l’Ethereum repartir à la hausse, avec un gain de 10% depuis.

Dans l’ensemble, l’ETH/USD devrait continuer à grimper plus tard dans la journée et finalement franchir la résistance de 3 300 $ alors que les taureaux ont retrouvé leur force après plusieurs jours de consolidation.

Analyse du prix de l’Ethereum : conclusion

L’analyse des prix d’Ethereum est haussière pour aujourd’hui, car les taureaux ont commencé à pousser le marché plus haut au cours des dernières 24 heures après s’être consolidés au-dessus du support de 2 950 $ plus tôt cette semaine. Par conséquent, nous nous attendons à ce que l’ETH/USD franchisse enfin la résistance des 3 300 $ et atteigne de nouveaux sommets au cours du week-end.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.