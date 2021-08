L’ETH se retire après avoir atteint 3 200 $ pour la première fois depuis mai ⋆ Crypto new media

Le prix de l’Ethereum a maintenu la dynamique de la fourchette dure la semaine dernière pour s’échanger à 3 200 $. Une correction est en cours, Ether attend avec impatience le prochain support à 2 800 $.

Ethereum figure sur la liste des favoris des investisseurs depuis la semaine dernière. Le hard fork d’Ethereum London a remis Ethereum sur la carte mondiale alors qu’il faisait la une des journaux, avec une mise à niveau qui verra les frais de gaz réduits et le protocole ouvrant la voie à la mise en œuvre de l’ETH 2.0.

Le gigantesque jeton de contrat intelligent s’est précipité au-dessus de 2 800 $, un niveau de résistance qui avait initialement empêché les taureaux de gagner du terrain. Alors que l’appétit des investisseurs pour l’éther augmentait au cours du week-end, le prix a dépassé les 3 000 $. Ethereum a ensuite touché 3 200 $ pour la première fois depuis mai.

Le prix d’Ethereum frappe le bouton inverse

Ethereum est au milieu d’une retraite après avoir subi un rejet à 3 200 $. Alors que le prix montait en flèche la semaine dernière, les détenteurs anticipaient une cassure à 4 000 $ et peut-être un nouveau test du plus haut historique. Pendant ce temps, Ether a glissé sous les 3 000 $ au milieu d’une correction apparemment forte.

Il convient de mentionner que si les ours augmentent leurs positions, la pression aérienne s’intensifiera, poussant ainsi Ethereum vers le support provisoire suivant à 2 800 $. Notez que l’indice de force relative (RSI) sur le graphique journalier met l’accent sur la probabilité des vendeurs de garder le contrôle.

Graphique journalier ETH/USD

Graphique des prix ETH/USD par Tradingview

Selon l’indicateur de divergence de convergence moyenne mobile (MACD), les acheteurs sont relativement en contrôle. Cependant, s’ils ne reprennent pas le contrôle complet à court terme, un signal de vente émergera probablement. Par conséquent, le support à 2 800 $ reste crucial pour la reprise de la tendance haussière et empêche plus de pertes vers 2 400 $.

À la hausse, un support plus élevé, de préférence au-dessus de 2 900 $, pourrait permettre aux taureaux de prendre le contrôle dès que possible. De plus, récupérer le terrain au-dessus de 3 000 $ entraînera très probablement des gains massifs, car les investisseurs porteront leur attention sur 3 600 $ et 4 000 $, respectivement.

Niveaux intrajournaliers d’Ethereum

Taux au comptant : 2 952 $

Tendance : baissière

Volatilité : faible

Résistance : 3 200 $

Soutien : 2 800 $

Avertissement

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

à propos de l’auteur

John est un écrivain talentueux avec plus de deux ans d’expérience contribuant activement à l’industrie de la crypto-monnaie en fournissant un contenu crédible, intéressant et facile à lire. Il se concentre principalement sur l’analyse des prix des crypto-monnaies et la couverture de l’actualité de l’industrie. Suivons-le sur Twitter à @jjisige