L’ETH sort d’une séquence baissière Crypto nouveaux médias

L’analyse des prix d’Ethereum révèle que la crypto-monnaie se libère des ours. Un support solide se trouve actuellement à la barre des 3 050 $. Une forte résistance se trouve actuellement à la barre des 3 150 $.

L’analyse des prix d’Ethereum révèle que la reine suit le roi de très près ces derniers jours, et que Bitcoin sort de la tendance baissière, il tire également Ethereum du fossé. La reine de la crypto-monnaie échange des mains pour 3 125 $ au moment de la rédaction, tandis que le fort soutien persistant trouvé à 3 050 $ maintient la reine au-dessus de la barrière psychologique de 3 000 $.

Analyse du prix de l’Ethereum sur 1 jour : signes de tendance haussière à venir

L’analyse des prix d’Ethereum sur le graphique en chandeliers à 1 jour révèle des signes d’une dynamique haussière à venir dans un avenir proche. La reine de la crypto-monnaie est susceptible de retester les niveaux précédents trouvés au-dessus de la barre des 3 150 $. La volatilité diminue sur le graphique en chandeliers à 1 jour, ce qui est un signe positif pour la reine. La bande supérieure de Bollinger se situe à 3 373 $ et constitue actuellement la plus forte résistance pour la paire ETH/USD.

Graphique des prix des chandeliers ETH/USD 1 jour. Source : vue de négociation

La bande inférieure de Bollinger servant de support le plus solide se situe actuellement à 2 974 $. La moyenne de la bande de Bollinger et la moyenne mobile sur neuf jours (SMA 9) présentent une forte résistance à la reine aux valeurs de 3 174 $ et 3 208 $, respectivement. L’indice de force relative (RSI) est à un score de 54,80, ce qui incline légèrement vers le côté surachat mais reste un très bon score pour que les acheteurs prennent un coup à la tendance baissière actuelle.

Le graphique sur 4 heures des prix ETH/USD confirme la dynamique haussière à venir

Le graphique des prix du chandelier sur quatre heures révèle que bien que la volatilité soit beaucoup plus élevée sur une base horaire, les signaux sont largement périmés, avec un élan haussier qui se prépare. La bande supérieure de Bollinger s’élève à 3 355 $, marquant la résistance la plus forte, tandis que la bande inférieure de Bollinger se situe à 3 030 $, affichant la volatilité la plus élevée sur le graphique. Le prix de l’Ethereum fluctue entre 3 118 $ et 3 128 $ au moment de la rédaction.

La moyenne des bandes de Bollinger de 3 192 $ et la moyenne mobile sur neuf jours (SMA 9) de 3 135 $ agissent comme les points de résistance forts pour la reine de la crypto-monnaie. Le score RSI est relativement inférieur par rapport au graphique journalier, avec un score de 43,12. Le score RSI inférieur offre aux traders de nombreuses opportunités de prendre le contrôle de la tendance d’achat et de pousser le prix dans une tendance haussière.

Conclusion de l’analyse des prix d’Ethereum: l’ETH devrait retester la résistance de 3 150 $

Au moment d’écrire ces lignes, le roi et la reine respirent lourdement après avoir combattu avec succès la tendance baissière qui se préparait au cours des dernières 24 heures. L’analyse des prix d’Ethereum révèle que la reine de la crypto-monnaie est susceptible de suivre le roi Bitcoin dans le mouvement fluide et périmé pendant un certain temps avant de prendre un autre coup aux points de résistance les plus élevés trouvés à et au-dessus de la barre des 3 150 $. Si les niveaux de support actuels échouent à la crypto-monnaie, elle tomberait automatiquement plus bas sur les graphiques, mais pour l’instant, la reine se repose facilement.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.