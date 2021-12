L’ETHBTC atteint un nouveau sommet en 2021, les prix Dogecoin et Ethereum en tête des tendances Google en 2021

Le géant de la technologie Google a publié les recherches sur les tendances de 2021, et la crypto y a de nouveau fait son chemin.

Cette fois, les populaires memecoin « Dogecoin » (DOGE) et « Ethereum Price » ont fait leur chemin dans la section actualités de Google Trends.

DOGE est arrivé à la quatrième place, tandis qu’Ether était le 10e le plus populaire sur le moteur de recherche cette année.

Dogecoin, chéri du marché de la cryptographie, a été l’atout d’intégration de nombreux membres de la communauté de la cryptographie. Alors qu’il s’agissait d’un memecoin populaire dans le domaine de la cryptographie, DOGE est lentement devenu cette année une pièce de monnaie du baby-boom grâce à la montée en puissance d’autres concurrents comme SHIB, qui a attiré l’attention des zoomers. SHIB 0,42% SHIBA INU / USD SHIBUSD 0,00 $

0,000.42% Volume 1,08 b Changer 0,00 $ Ouvert 0,00 $ Capitalisation boursière en circulation de 10 t 20,13 b 7 s ETHBTC atteint un nouveau sommet en 2021, Dogecoin et Ethereum en tête des tendances de Google en 2021 6 j Terra Stablecoin augmente de 5 milliards de dollars en moins d’un mois, Bitcoin dans Macro’s Clutches, SHIB ajouté au bilan 1 w Le PDG et Bitcoiner de Twitter Jack Dorsey est sorti, Ethereum est entré

De plus, alors que le PDG de Tesla, Elon Musk, en est devenu un ardent partisan, a aidé la pièce au début de l’année, depuis son apogée en mai, cela n’a rien ajouté à la valeur de DOGE. Cependant, il faut voir si une partie du buzz reviendra à la pièce lorsque SpaceX de Musk enverra le satellite Doge-1 dans l’espace l’année prochaine.

« Cette mission démontrera l’application de la crypto-monnaie au-delà de l’orbite terrestre et jettera les bases du commerce interplanétaire. Nous sommes ravis de lancer DOGE-1 sur la Lune ! » a déclaré le vice-président des ventes commerciales de SpaceX, Tom Ochinero, au début du mois dernier. DOGE 0,26% Dogecoin / USD DOGEUSD 0,18 $

0,000.26% Volume 870,11 m Variation 0,00 $ Ouvert 0,18 $ En circulation 132,45 b Capitalisation boursière 23,43 b 7 s L’ETHBTC atteint un nouveau sommet en 2021, les prix Dogecoin et Ethereum menant les tendances de Google en 2021 1 j 55% des investisseurs Bitcoin ont acheté au cours des 12 derniers mois, États-Unis Les consommateurs sont plus conscients de DOGE que d’Ether 6 d Terra Stablecoin L’offre augmente de 5 milliards de dollars en moins d’un mois, Bitcoin dans les embrayages de macro, SHIB ajouté au bilan

« AF fort en effet »

Venir maintenant à Ethereum, la deuxième plus grande crypto-monnaie, fait sa place dans le portefeuille des institutions cette année. Et tandis que d’autres couches comme Solana (SOL), Avalanche (AVAX), BSC et Fantom (FTM) gagnent du terrain, il reste à voir si cela sera durable à long terme. Pour l’instant, Ether continue de dominer le monde des contrats intelligents et des applications décentralisées. SOL -0,68 % Solana / USD SOLUSD 187,93 $

-1,28 $-0,68 % Volume 1,88 b Variation -1,28 $ Ouvert 187,93 $ Circulation 307,35 m Capitalisation boursière 57,76 b 7 s ETHBTC atteint un nouveau sommet en 2021, Dogecoin et Ethereum sont à la tête des tendances de Google en 2021 17 h OpenSea n’est « pas en train de planifier » une introduction en bourse, selon le directeur financier Après que la communauté repousse 23 h Bitcoin agissant comme un actif à risque, aux prises avec une incertitude macro croissante AVAX -0,15% Avalanche / USD AVAXUSD 89,37

-0,13 $-0,15 % Volume 818,7 m Variation -0,13 $ Ouvert 89,37 $ Circulation 242,81 m Capitalisation boursière 21,7 b 7 s ETHBTC atteint un nouveau sommet en 2021, Dogecoin et Ethereum Prix leader des tendances Google en 2021 1 j Plus de 4,4 milliards ajoutés à l’offre totale de Stablecoin dans la première Semaine du 1er décembre w Bitcoin brisera-t-il la séquence ? Historiquement, le novembre rouge entraîne toujours des pertes en décembre FTM -1,32 % Fantom / USD FTMUSD 1,54 $

-0,02 à 1,32% du volume 328,4 m Variation -0,02 $ Ouvert 1,54 $ Circulation 2,55 b Capitalisation boursière 3,91 b 7 s ETHBTC atteint un nouveau sommet en 2021, prix Dogecoin et Ethereum menant les tendances de Google en 2021 Réservoirs du marché de la cryptographie en 4 jours : la corrélation Bitcoin avec le S&P 500 atteint 2021 High & USD Longs au plus haut niveau depuis juin 2019 2 w Allouer aux crypto-monnaies pour « Battre l’inflation » et pour « l’hypercroissance » dans le portefeuille, selon le stratège

Le prix de l’Ethereum a également connu une tendance à la hausse, en partie grâce à la combustion de l’ETH. Jusqu’à présent, plus de 1,15 million d’ETH (d’une valeur d’environ 4,5 milliards de dollars) ont été brûlés depuis la mise en œuvre de l’EIP 1559 début août.

La quantité croissante d’ETH, payée en frais, brûlée a fait de la crypto-monnaie un actif déflationniste.

Alors qu’Ether pourrait se maintenir juste au-dessus de 4 000 $ en USD, contre BTC, il semble prêt à faire des ravages en raison du blocage de Bitcoin autour de 50 000 $.

Ether n’est également qu’à 11,6% de son sommet historique de 4 885 $, tandis que Bitcoin est à 28,6% de ses 69 000 $ ATH.

Aujourd’hui, l’ETHBTC a atteint un nouveau sommet en 2021 à 0,0886. Au moment de la rédaction, il est d’environ 0,0872.

Ether a meilleure allure que Bitcoin en termes de tendance potentielle à la hausse à partir d’ici par rapport à la principale crypto-monnaie.

« Btc, distribution de points clairs dans les dérivés longs, essuyés, tous les poc sous l’eau. Eth, giga cascade n’a même pas réussi à neutraliser la gamme, v rarement vu ce type de force avant où giga nuke entraîne une récupération instantanée dans le niveau principal où le volume se produit, fort en effet », a commenté le commerçant CL.

eth va juste aller à 5200 imo, cette chose a une force si folle – punk #14024 (@loomdart) 8 décembre 2021

Cela fait que la communauté crypto s’attend à un retournement plus tôt que plus tard. Alors que la dernière vente est survenue au milieu du chant croissant du flippening, cette fois, il semble que le flippening sera enfin une réalité.

Il faut voir combien de temps ce retournement durera comme en janvier 2018, après que Bitcoin a atteint le sommet et que les altcoins ont commencé à augmenter, Ether a fait basculer Bitcoin pour être la crypto-monnaie numéro un, mais cela n’a pas duré longtemps.

Bitcoin BTC

49 212,42 $

-0,09%

-0,34%

-12,66 %

Ethereum ETH

4 284,88 $

-0,27%

-0,59%

-5,20 %

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.