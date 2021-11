L’éther atteint un nouveau sommet, Bitcoin à un sommet de 3 semaines | Invezz

Lundi, Bitcoin (BTC / USD) a commencé à monter vers son plus haut historique. L’éther (ETH / USD) a atteint un nouveau sommet alors que les crypto-monnaies ont connu une vague d’élan au milieu des préoccupations d’inflation et des nouvelles favorables. Le roi des crypto-monnaies a bondi de plus de 4% à 66 170 $, s’approchant de son plus haut historique de 67 016 $.

Les frais de transaction Ethereum ont triplé en trois mois

Selon les données de BitInfoCharts, les frais de transaction sur Ethereum s’élevaient en moyenne à 41,5 $ ce week-end, soit près de trois fois plus qu’il y a trois mois. L’éther a culminé à 4 768 $, portant ses gains à près de 60% depuis début octobre.

En comparaison, Bitcoin a gagné environ 51% au cours de la même période, alimenté par le lancement le mois dernier d’un ETF Bitcoin basé sur des contrats à terme américains, les investisseurs cherchant à s’exposer aux actifs numériques, qui servent de plus en plus à se couvrir contre l’inflation.

Gagnants et perdants

Certains des plus grands gagnants en dehors de Bitcoin au cours des dernières 24 heures étaient Cosmos (ATOM / USD), Ripple (XRP / USD) et Internet Computer (ICP / USD). Shiba Inu (SHIB/USD) et Solana (SOL/USD) étaient du côté des perdants.

Le principal récit du marché passe aux altcoins

Le récit principal du marché est passé aux altcoins dans le contexte de la domination du marché en recul de Bitcoin. Lundi, Solana, Avalanche (AVAX / USD) et d’autres jetons associés aux blockchains de couche 1 ont continué d’attirer l’attention du marché à mesure que les frais de transaction d’éther augmentaient.

Kyle Rodda, analyste chez le courtier IG Markets, a déclaré à . que les rendements réels diminuaient alors que les traders se préparaient à l’inflation, ajoutant à l’attrait des crypto-monnaies, de l’or et d’autres actifs similaires. Il ajouta:

Les institutions financières veulent en faire partie, les régulateurs ne veulent pas trop le réprimer. Nous avons presque dépassé le point de basculement, où cela fait partie du système et il sera très, très difficile de le faire sortir.

L’Australie et Singapour adoptent les crypto-monnaies

La plus grande banque d’Australie a annoncé son intention de lancer le crypto trading pour les clients de détail. Singapour a également exprimé sa positivité sur la classe d’actifs.

La crypto dans la politique américaine

Le maire élu de New York, Eric Adams, a déclaré qu’il recevrait ses trois premiers chèques de paie en Bitcoin la semaine dernière. Il a annoncé son intention de faire de New York un centre de l’industrie de la crypto-monnaie, à la suite d’une déclaration du maire de Miami dans le même sens.

