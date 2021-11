L’éther brûlé dépasse le million d’ETH alors que les adresses non nulles d’Ethereum battent un record

Malgré la correction d’Ethereum par rapport à un prix record (ATH) de 4 860 $, la deuxième plus grande crypto-monnaie a réalisé des gains notables en termes d’Ether brûlé après avoir franchi la barre du million d’ETH.

Certains des principaux protocoles basés sur Ether gravés incluent OpenSea, les transferts Ethereum, Uniswap V2 et Tether (USDT). OpenSea est un leader du marché du NFT.

Lancé en août, le London Hardfork ou EIP 1559 a introduit une fonctionnalité dans laquelle l’éther était brûlé à chaque fois qu’il était utilisé dans des transactions. Cela a causé un déficit de l’offre, entraînant une augmentation des prix à chaque fois que la demande augmente.

Les adresses Ethereum non nulles mettent à l’échelle les hauteurs

Selon la société de cryptanalyse Glassnode :

« Le nombre d’adresses Ethereum non nulles a atteint un ATH de 68 561 683 ».

Cela pourrait se traduire par un plus grand nombre de participants rejoignant le réseau des EPF malgré le recul actuel. Par exemple, Ethereum a perdu 5,86% pour atteindre 4 037 $ lors des échanges intrajournaliers, selon CoinMarketCap.

L’Ethereum Momentum est-il en train de cuisiner ?

Selon le cryptanalyste Matthew Hyland, Ethereum forme un énorme triangle RSI symétrique de 3 jours.

Le triangle symétrique est un motif graphique dénoté par deux lignes de tendance convergentes montrant des hauts et des bas inférieurs. Cela représente une période de consolidation avant que le prix ne soit forcé de casser ou de casser.

D’autre part, l’analyste de marché Michael van de Poppe estime que l’ETH doit dépasser les 4 500 $ pour qu’une course haussière reprenne.

Pendant ce temps, les 10 premières adresses Ethereum sans échange ont le taux de détention le plus élevé. Le fournisseur d’informations cryptographiques Santiment a noté :

« Les 10 plus grandes adresses Ethereum qui empêchent l’ETH d’échanger ont désormais une valeur cumulée de 24,87 ETH. En comparaison, les plus grandes adresses d’échange détiennent désormais 4,75 millions d’ETH. Ce rapport de 4,69 est le plus élevé jamais enregistré parmi ces directions de baleines. »