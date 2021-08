L’éther devient officiellement « déflationniste » car plus d’ETH brûlé qu’émis ; Les NFT continuent de nourrir la frénésie

Au moment de la publication, plus de 4 840 ETH d’une valeur d’environ 13,4 millions de dollars ont été brûlés en un peu plus de 24 heures depuis l’activation d’EIP-1559.

S’échangeant au-dessus de 2 700 $, Ether connaît un fort rebond de son prix au cours des 17 derniers jours.

Jeudi, le prix de l’éther a grimpé jusqu’à 2 840 $ et a atteint une résistance juste au-dessus de 0,073 contre BTC. BTC 8,07% Bitcoin / USD BTCUSD 40 911,54 $

En termes d’USD, l’Ether est toujours à environ 36,5% de son pic de la mi-mai et à environ 17,7% par rapport au plus haut de 0,823 BTC.

Au milieu de cette action sur les prix, le fabricant de meubles et détaillant américain Ethan Allen Interiors a annoncé qu’il changeait son ticker boursier en “ETD” après 28 ans pour éviter toute confusion avec l’actif cryptographique Ether, tous deux portant le même ticker “ETH”.

Plus tôt cette année, les cours des actions d’Ethan Allen ont grimpé en flèche alors que les commerçants confondaient son ticker avec le symbole de l’éther.

ETH se brûler

Le dernier rallye du prix de l’Ether est survenu en prévision du hard fork de Londres, qui devait activer EIP 1559. Maintenant, le réseau Ethereum a officiellement commencé à brûler les frais de base payés en ETH.

Déjà, au moment de la rédaction, plus de 4 840 ETH d’une valeur d’environ 12,7 millions de dollars ont été brûlés par le deuxième plus grand réseau en un peu plus de 24 heures depuis l’activation.

Fait intéressant, plus Ethereum est utilisé, plus les frais augmentent, comme nous l’avons toujours vu, et plus l’ETH est brûlé.

Fait intéressant, à un moment donné, dans le bloc 12 965 263, il y avait plus d’ETH brûlés que émis, ce qui en fait le premier bloc déflationniste de l’histoire.

Pour un bloc $ ETH était en fait * déflationniste * 🤯 https://t.co/25dH970IfF – Jason Choi (@mrjasonchoi) 5 août 2021

Mais le changement fait que les gens paient plus de frais qu’ils ne le doivent. « Beaucoup de gens paient trop cher pour les txns en ce moment. S’il vous plaît soyez un peu vigilant. Si vous effectuez des transactions maintenant avec l’ancien format, votre prix de l’essence est converti en frais de base + pourboire. Ainsi, la redevance de base est payée en premier, puis le reste va au mineur sous forme de pourboire, même si un pourboire plus petit suffirait également », a déclaré le chercheur Hasu.

Il est recommandé aux utilisateurs de rechercher les frais de base récents et de définir votre prix du gaz comme frais de base auxquels 1-2 gwei peuvent être ajoutés comme pourboire.

Un autre txn prioritaire de 1 gwei envoyé et extrait en environ 1 minute. Réglez mon maxFee sur 323 et n’en payez que 100 (99 frais de base + 1 pourboire gwei) Je pense que les oracles des prix de l’essence surestiment probablement à quel point les frais prioritaires doivent être élevés maintenant. Ça vaut le coup de changer manuellement ! https://t.co/eHH4WaGzoK — Tim Beiko | timbeiko.eth ☀️ (@TimBeiko) 5 août 2021

Plus l’utilisation est élevée, plus la brûlure est élevée

Le prix moyen du gaz sur Ethereum, qui avait baissé vers la fin mars, tombant à un niveau à un chiffre en juin pour commencer lentement à se redresser en juillet, a atteint 64,50 gwei jeudi, selon Ycharts.

Les tarifs médians du gaz ont monté en flèche brièvement jeudi, ce qui alimente la quantité croissante d’ETH brûlée.

« C’est une bonne chose que les frais élevés soient désormais une fonctionnalité, pas un bug ! » a commenté Avi Felman de BlockTower.

La plus grande contribution à la hausse continue des frais d’essence est le regain d’intérêt pour les jetons non fongibles (NFT), comme le montrent les plus gros consommateurs d’essence. Actuellement, le marché NFT OpenSea utilise 12,77% de tout le gaz sur Ethereum, suivi du jeu NFT play-to-gain Axie Infinity, selon Etherscan. Les habitués Tether, Uniswap, MetalMask, USDC sont les autres gros utilisateurs.

La popularité de NFT est également évidente du fait que le prix plancher des pièces NFT populaires monte en flèche.

Moment historique : le prix plancher des #cryptopunks est désormais de 100 000 $ ! pic.twitter.com/GOKDPd9owB – DappRadar (@DappRadar) 5 août 2021

Jeudi, CovidPunks était à l’origine du pic d’ETH brûlé.

Dans l’ensemble, l’espace NFT a amassé plus de 1,2 milliard de dollars de volume de ventes en juillet et, outre la populaire Axie Infinity, qui est devenue la collection NFT la plus précieuse de tous les temps avec plus de 830 millions de dollars de volume de transactions, dont environ 80% du volume total provient du principal et les marchés secondaires.

La part du lion du volume total de NFT se produit actuellement sur Ethereum, ce qui n’annonce de bonnes choses que pour son prix.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.